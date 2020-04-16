***AVTUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.04.2020 10:20
***AVTUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838508
BIST
12:0095.828
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -27,33
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
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97.065
En Düşük
95.330
12:006,9233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0112
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,9233
En Düşük
6,8896
12:007,5329
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0102
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,5446
En Düşük
7,5032
12:00383,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,73
|Açılış
|: 383,22
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|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
383,45
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYO
|0,33
|4.499
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|179.727
|% 10,00
|
|SODSN
|24,88
|49.959
|% 9,99
|
|RTALB
|9,51
|9.431.843
|% 9,94
|
|GLRYH
|4,44
|4.264.806
|% 9,90
|
|DOCO
|358,10
|38.926.042
|% -9,98
|
|DOKTA
|21,88
|361.961
|% -9,96
|
|TSPOR
|4,90
|54.146.744
|% -9,93
|
|CLEBI
|78,20
|18.652.737
|% -9,23
|
|IZFAS
|1,75
|155.493
|% -8,38
|
|PGSUS
|51,05
|501.753.951
|% -7,94
|
|THYAO
|10,17
|444.653.796
|% -1,83
|
|ECILC
|4,68
|371.148.453
|% 7,09
|
|ASELS
|26,42
|307.279.211
|% -0,08
|
|MGROS
|30,10
|297.905.158
|% 4,30
|
|ECILC
|4,68
|371.148.453
|% 7,09
|
|IHLGM
|1,00
|46.946.780
|% -1,96
|
|YKBNK
|1,94
|88.073.821
|% 0,00
|
|THYAO
|10,17
|444.653.796
|% -1,83
|
|ISFIN
|3,04
|106.525.665
|% 1,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6071
|8,6503
|% -0,27
|
|Frank
|7,1275
|7,1704
|% -0,14
|
|Riyal
|1,8333
|1,8425
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|7,84
|
|Altın Gr.
|383
|383
|1,76
|
|Cumhuriyet
|2.459
|2.519
|15,20
|
|Tam
|2.527
|2.593
|15,60
|
|Yarım
|1.229
|1.262
|7,60
|
|Çeyrek
|617
|631
|3,80
|
|Gümüş.Ons
|15,45
|15,49
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,00
|
|B. Petrol
|28,29
|28,29
|0,60
|