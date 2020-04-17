***AVTUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.04.2020 09:53
***AVTUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838796
BIST
10:4497.774
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 1.524,81
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.433
En Düşük
97.691
10:446,9492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0044
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9526
En Düşük
6,9073
10:447,5280
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0053
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,5025
10:44378,65
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -5,12
|Açılış
|: 378,65
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
374,99
BIST En Aktif Hisseler
|BALAT
|2,20
|154.689
|% 10,00
|
|QNBFB
|52,00
|547.872
|% 9,94
|
|RAYSG
|4,12
|2.880.045
|% 9,87
|
|HALKS
|3,68
|115.482
|% 9,85
|
|EKIZ
|4,59
|404.521
|% 9,81
|
|TSPOR
|4,41
|7.702.925
|% -10,00
|
|RTALB
|8,56
|4.681.260
|% -9,99
|
|PNSUT
|14,44
|11.241.440
|% -8,32
|
|PGSUS
|46,26
|175.550.213
|% -7,33
|
|YONGA
|10,53
|11.583
|% -7,22
|
|AKBNK
|5,80
|283.198.777
|% 2,65
|
|ASELS
|27,30
|247.346.320
|% 2,40
|
|THYAO
|10,45
|219.618.555
|% 2,85
|
|ECILC
|4,64
|199.386.733
|% -3,33
|
|PGSUS
|46,26
|175.550.213
|% -7,33
|
|IHLAS
|0,66
|54.131.909
|% -1,49
|
|IHLGM
|1,07
|58.249.730
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,80
|283.198.777
|% 2,65
|
|ECILC
|4,64
|199.386.733
|% -3,33
|
|YKBNK
|2,01
|77.985.141
|% 3,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6091
|8,6523
|% -0,18
|
|Frank
|7,1155
|7,1584
|% -0,18
|
|Riyal
|1,8413
|1,8505
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.696
|-21,93
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-5,62
|
|Cumhuriyet
|2.424
|2.479
|-44,10
|
|Tam
|2.492
|2.551
|-45,40
|
|Yarım
|1.212
|1.241
|-22,10
|
|Çeyrek
|608
|621
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|15,17
|15,21
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|-0,09
|
|B. Petrol
|27,71
|27,71
|-0,11
|
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