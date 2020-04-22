***AVTUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.04.2020 18:04
***AVTUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839889
BIST
18:0598.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 551,98
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.962
En Düşük
97.897
18:056,9976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0189
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9571
18:057,5692
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0038
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6145
En Düşük
7,5575
18:05384,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 6,76
|Açılış
|: 384,99
|
|Önceki Kapanış
|: 378,23
|
385,29
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|COSMO
|2,62
|390.858
|% 6,07
|
|AVGYO
|1,61
|14.871.420
|% 5,92
|
|ATSYH
|1,50
|504.309
|% 5,63
|
|ALCTL
|19,00
|118.896.511
|% 5,38
|
|AGYO
|1,58
|21.670.251
|% 4,64
|
|BALAT
|2,40
|1.272.474
|% -9,77
|
|EUYO
|1,61
|20.658.001
|% -8,00
|
|CEOEM
|3,28
|30.226.395
|% -6,29
|
|NIBAS
|6,75
|104.242
|% -6,25
|
|ATAGY
|3,80
|19.943.102
|% -6,17
|
|GARAN
|8,07
|1.081.946.172
|% -1,34
|
|SASA
|8,72
|685.802.416
|% 4,93
|
|ECILC
|4,66
|591.576.599
|% 0,22
|
|SOKM
|10,63
|493.831.626
|% 9,93
|
|ASELS
|26,78
|459.777.757
|% -0,67
|
|DOHOL
|1,80
|314.189.253
|% 4,65
|
|GSRAY
|2,61
|403.344.022
|% 2,76
|
|YKBNK
|2,00
|287.364.307
|% 0,50
|
|KARSN
|1,57
|219.298.781
|% 3,97
|
|GARAN
|8,07
|1.081.946.172
|% -1,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5967
|8,6398
|% 0,56
|
|Frank
|7,1721
|7,2153
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8530
|1,8623
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|29,75
|
|Altın Gr.
|385
|385
|6,54
|
|Cumhuriyet
|2.466
|2.528
|44,40
|
|Tam
|2.531
|2.594
|45,50
|
|Yarım
|1.233
|1.266
|22,20
|
|Çeyrek
|619
|633
|11,10
|
|Gümüş.Ons
|15,02
|15,07
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,04
|
|B. Petrol
|20,65
|20,65
|1,32
|
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