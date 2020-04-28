***AVTUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.04.2020 10:18
***AVTUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840623
BIST
13:01101.552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 284,32
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.918
En Düşük
100.664
13:016,9951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0092
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9983
En Düşük
6,9799
13:017,6060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0417
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6150
En Düşük
7,5499
13:01384,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,15
|Açılış
|: 384,13
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,57
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|13,20
|45.497.391
|% 10,00
|
|UZERB
|3,08
|272.580
|% 10,00
|
|TKURU
|11,33
|603.889
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.485.653
|% 10,00
|
|MPARK
|16,30
|264.989.121
|% 9,99
|
|CASA
|18,09
|382.652
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.826,00
|238.866
|% -10,00
|
|EPLAS
|13,52
|69.997
|% -9,57
|
|BMELK
|2,85
|538.595
|% -9,52
|
|MZHLD
|13,23
|53.240
|% -5,50
|
|ECILC
|5,28
|677.042.193
|% 3,33
|
|GARAN
|8,46
|590.149.975
|% 1,20
|
|THYAO
|10,84
|424.825.953
|% 0,18
|
|ASELS
|27,46
|334.659.411
|% -0,07
|
|MPARK
|16,30
|264.989.121
|% 9,99
|
|ECILC
|5,28
|677.042.193
|% 3,33
|
|YKBNK
|2,13
|163.603.845
|% 0,47
|
|GARAN
|8,46
|590.149.975
|% 1,20
|
|TSKB
|1,07
|60.019.150
|% 0,94
|
|PETKM
|3,54
|181.503.287
|% 0,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7080
|8,7517
|% 0,58
|
|Frank
|7,1573
|7,2004
|% 0,34
|
|Riyal
|1,8547
|1,8640
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|-5,27
|
|Altın Gr.
|384
|385
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|2.462
|2.519
|-6,00
|
|Tam
|2.527
|2.581
|-6,10
|
|Yarım
|1.231
|1.262
|-3,00
|
|Çeyrek
|617
|631
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|15,14
|15,18
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,01
|
|B. Petrol
|23,24
|23,24
|0,17
|