***AVTUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.04.2020 10:05
***AVTUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841400
BIST
11:21101.675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 80,04
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.195
En Düşük
101.266
11:216,9889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0392
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9903
En Düşük
6,9408
11:217,6034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0441
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6034
En Düşük
7,5375
11:21385,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 2,86
|Açılış
|: 385,69
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,15
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|BRISA
|9,46
|19.782.769
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|100.162
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,41
|2.201.057
|% 9,98
|
|TKURU
|13,70
|436.578
|% 9,95
|
|GLRYH
|10,40
|28.100.163
|% 9,94
|
|ARDYZ
|27,90
|5.199.584
|% -10,00
|
|DEVA
|16,20
|11.725.949
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|215.845
|% -10,00
|
|PNSUT
|17,57
|10.365.885
|% -9,99
|
|ULUUN
|12,70
|34.051.668
|% -9,99
|
|PETKM
|3,61
|271.710.885
|% 0,28
|
|THYAO
|10,69
|237.510.204
|% 0,66
|
|GARAN
|8,38
|206.259.871
|% -0,36
|
|ASELS
|27,46
|179.242.227
|% 0,22
|
|TUPRS
|91,10
|144.739.559
|% 2,47
|
|PETKM
|3,61
|271.710.885
|% 0,28
|
|IHLGM
|1,08
|76.856.758
|% 0,00
|
|ODAS
|1,82
|121.779.020
|% -1,62
|
|ADESE
|1,60
|96.789.523
|% 3,90
|
|YKBNK
|2,12
|72.730.918
|% -0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6811
|8,7246
|% 0,47
|
|Frank
|7,1563
|7,1994
|% 0,67
|
|Riyal
|1,8527
|1,8620
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|3,33
|
|Altın Gr.
|385
|385
|2,66
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.528
|15,70
|
|Tam
|2.535
|2.590
|16,00
|
|Yarım
|1.235
|1.266
|7,80
|
|Çeyrek
|620
|633
|3,90
|
|Gümüş.Ons
|15,31
|15,35
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|25,95
|25,95
|1,73
|