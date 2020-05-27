***AVTUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.05.2020 10:08
***AVTUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846831
BIST
10:11104.467
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 1.442,99
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 103.024
|
105.036
En Düşük
103.798
10:116,7762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0509
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7779
En Düşük
6,6969
10:117,4257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0349
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4297
En Düşük
7,3528
10:11372,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 3,38
|Açılış
|: 372,00
|
|Önceki Kapanış
|: 368,62
|
372,35
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|ALCTL
|21,30
|7.486.226
|% 9,96
|
|AVOD
|3,77
|56.432.800
|% 9,91
|
|DESPC
|7,46
|3.078.996
|% 9,87
|
|YONGA
|21,42
|28.917
|% 9,85
|
|AYES
|3,24
|26.160
|% 9,83
|
|EKIZ
|9,99
|309.790
|% -10,00
|
|TKURU
|16,91
|28.493
|% -9,96
|
|GLRYH
|13,04
|6.359.528
|% -9,94
|
|TACTR
|5,85
|699.999
|% -9,86
|
|EGCYO
|1,06
|247.235
|% -9,40
|
|THYAO
|11,77
|167.484.045
|% 5,00
|
|GARAN
|7,63
|93.973.368
|% 1,19
|
|TUPRS
|81,35
|57.283.347
|% 1,50
|
|AVOD
|3,77
|56.432.800
|% 9,91
|
|ASELS
|29,66
|53.487.668
|% 1,30
|
|AVOD
|3,77
|56.432.800
|% 9,91
|
|ALBRK
|1,35
|20.535.370
|% 1,50
|
|THYAO
|11,77
|167.484.045
|% 5,00
|
|KRDMD
|2,52
|34.182.952
|% 2,44
|
|KARSN
|1,83
|24.104.741
|% 1,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3199
|8,3616
|% 0,91
|
|Frank
|6,9781
|7,0202
|% 0,94
|
|Riyal
|1,7980
|1,8070
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|-4,71
|
|Altın Gr.
|372
|372
|3,06
|
|Cumhuriyet
|2.403
|2.435
|4,50
|
|Tam
|2.474
|2.498
|4,80
|
|Yarım
|1.207
|1.221
|2,20
|
|Çeyrek
|604
|611
|1,70
|
|Gümüş.Ons
|17,07
|17,10
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,71
|3,71
|0,02
|
|B. Petrol
|35,49
|35,49
|-0,68
|