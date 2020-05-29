***AVTUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.05.2020 18:09
***AVTUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847754
BIST
17:59105.213
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -147,17
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.669
En Düşük
104.671
17:596,8219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0102
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8416
En Düşük
6,8095
17:597,5778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0305
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6196
En Düşük
7,5388
17:59380,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 3,97
|Açılış
|: 380,40
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
381,73
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|63,25
|11.894.967
|% 10,00
|
|ISBTR
|58.900,00
|1.631.752
|% 9,99
|
|PKENT
|188,50
|2.192.269
|% 9,98
|
|FENER
|11,83
|203.580.860
|% 9,94
|
|EGGUB
|66,40
|5.612.524
|% 9,93
|
|TUKAS
|8,55
|705.986.775
|% -10,00
|
|EKIZ
|8,10
|219.235
|% -10,00
|
|SALIX
|7,83
|18.107
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|5.478.963
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|139.192
|% -9,99
|
|GARAN
|7,86
|1.606.991.500
|% 1,03
|
|THYAO
|12,48
|958.635.558
|% -1,58
|
|GSRAY
|3,36
|773.708.103
|% 8,74
|
|TUKAS
|8,55
|705.986.775
|% -10,00
|
|TSPOR
|5,73
|682.519.419
|% 6,70
|
|YKBNK
|2,28
|663.448.918
|% 2,70
|
|GSRAY
|3,36
|773.708.103
|% 8,74
|
|EKGYO
|1,48
|324.522.517
|% 2,78
|
|TSKB
|1,10
|240.511.169
|% 4,76
|
|GARAN
|7,86
|1.606.991.500
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4132
|8,4553
|% 0,53
|
|Frank
|7,0764
|7,1190
|% 0,56
|
|Riyal
|1,8110
|1,8201
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.733
|13,75
|
|Altın Gr.
|381
|381
|4,87
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.504
|30,30
|
|Tam
|2.546
|2.573
|23,60
|
|Yarım
|1.242
|1.256
|15,20
|
|Çeyrek
|621
|629
|7,60
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,92
|0,11
|
|B. Petrol
|35,59
|35,59
|-0,44
|