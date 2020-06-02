***AVTUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.06.2020 09:31
***AVTUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848413
BIST
12:15108.136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 870,16
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
|
108.484
En Düşük
107.768
12:156,7905
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0195
|Açılış
|: 6,8360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,8221
En Düşük
6,7888
12:157,5931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0245
|Açılış
|: 7,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,6132
En Düşük
7,5639
12:15380,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,33
|Açılış
|: 380,60
|
|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
379,70
BIST En Aktif Hisseler
|EMNIS
|4,07
|34.363
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|559.579
|% 9,99
|
|CASA
|23,40
|65.801
|% 9,96
|
|TKURU
|16,57
|181.442
|% 9,95
|
|TSGYO
|3,76
|7.134.931
|% 9,94
|
|GLRYH
|9,06
|11.690.636
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|752.180
|% -9,88
|
|KENT
|487,30
|4.477.488
|% -8,44
|
|RTALB
|21,50
|51.664.146
|% -7,88
|
|RAYSG
|5,79
|4.670.193
|% -4,77
|
|ASELS
|32,76
|697.173.021
|% 2,70
|
|EKGYO
|1,69
|484.216.899
|% 4,97
|
|GARAN
|8,07
|401.971.070
|% 0,88
|
|THYAO
|12,66
|324.046.126
|% -0,78
|
|TUPRS
|90,55
|237.930.166
|% 1,97
|
|EKGYO
|1,69
|484.216.899
|% 4,97
|
|IHLGM
|1,29
|103.637.913
|% 1,57
|
|KRDMD
|2,60
|187.397.275
|% -0,38
|
|MNDRS
|2,57
|159.735.268
|% 9,83
|
|YKBNK
|2,41
|148.683.953
|% 1,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5166
|8,5594
|% 0,45
|
|Frank
|7,0687
|7,1113
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8066
|1,8156
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|1,50
|
|Altın Gr.
|380
|381
|-0,41
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.505
|-3,80
|
|Tam
|2.538
|2.570
|-11,60
|
|Yarım
|1.238
|1.262
|-1,90
|
|Çeyrek
|619
|629
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,26
|18,29
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|4,00
|-0,01
|
|B. Petrol
|39,39
|39,39
|1,07
|