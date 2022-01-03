***AVTUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.01.2022 09:12
***AVTUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987649
BIST
10:301.872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 14,71
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.880
En Düşük
1.865
10:3013,6640
En Yüksek
|Değişim
|: 3,09%
|| 0,4095
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1500
|
13,9425
En Düşük
13,2846
10:3015,5161
En Yüksek
|Değişim
|: 2,71%
|| 0,4098
|Açılış
|: 15,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7900
|
15,8246
En Düşük
15,0661
10:30796,77
En Yüksek
|Değişim
|: 2,19%
|| 17,10
|Açılış
|: 796,77
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
780,23
BIST En Aktif Hisseler10:28
|CRFSA
|42,02
|2.083.562
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|1.933.997
|% 9,98
|
|SONME
|39,80
|1.320.135
|% 9,04
|
|BANVT
|101,70
|3.846.292
|% 8,36
|
|ENJSA
|13,68
|34.373.309
|% 6,21
|
|DOBUR
|64,25
|5.765.988
|% -8,87
|
|BAGFS
|16,20
|17.250.641
|% -7,43
|
|NIBAS
|14,00
|6.335.829
|% -6,17
|
|AKGRT
|10,16
|2.296.403
|% -4,15
|
|KERVN
|0,58
|250.082
|% -3,33
|
|GARAN
|11,37
|218.476.028
|% 0,89
|
|YKBNK
|3,40
|190.972.782
|% 0,59
|
|EREGL
|28,40
|183.087.203
|% 0,85
|
|THYAO
|19,85
|163.193.169
|% -0,85
|
|BIMAS
|63,45
|160.016.008
|% 3,51
|
|YKBNK
|3,40
|190.972.782
|% 0,59
|
|ODAS
|1,36
|64.459.708
|% 1,49
|
|SKBNK
|1,02
|23.316.132
|% 0,99
|
|GARAN
|11,37
|218.476.028
|% 0,89
|
|TSKB
|1,45
|24.331.920
|% 0,69
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6233
|13,6257
|% 2,80
|
|Euro
|15,4439
|15,4998
|% 2,60
|
|Sterlin
|18,3012
|18,3930
|% 2,40
|
|Frank
|14,8174
|14,9067
|% 2,40
|
|Riyal
|3,6111
|3,6292
|% 2,59
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-6,48
|
|Altın Gr.
|798
|798
|18,02
|
|Cumhuriyet
|5.255
|5.334
|177,00
|
|Tam
|5.227
|5.364
|178,61
|
|Yarım
|2.527
|2.595
|86,40
|
|Çeyrek
|1.267
|1.297
|43,20
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,14
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,11
|10,12
|0,20
|
|B. Petrol
|78,38
|78,38
|0,60
|
Seans Raporu
10:28
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10:43
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, SASA, THYAO
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10:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 3 artarak (% 0.87 ) 1, 660
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