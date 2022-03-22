***AVTUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.03.2022 09:12
***AVTUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011886
BIST
11:102.167
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -8,19
|Açılış
|: 2.151
|
|Önceki Kapanış
|: 2.175
|
2.168
En Düşük
2.146
11:1014,8249
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0017
|Açılış
|: 14,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8424
En Düşük
14,7886
11:1016,3094
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0293
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3150
|
16,3666
En Düşük
16,2486
11:10920,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -2,88
|Açılış
|: 920,07
|
|Önceki Kapanış
|: 922,95
|
924,49
En Düşük
919,39
BIST En Aktif Hisseler11:10
|ENSRI
|15,40
|1.013.890
|% 10,00
|
|MAALT
|287,90
|19.917.951
|% 9,97
|
|GZNMI
|34,32
|33.238.387
|% 8,26
|
|EUHOL
|3,87
|22.633.836
|% 7,80
|
|KAPLM
|72,80
|27.640.447
|% 6,98
|
|PENTA
|387,40
|37.271.192
|% -7,59
|
|SANEL
|7,11
|3.972.301
|% -6,32
|
|PKENT
|301,60
|63.579.782
|% -5,34
|
|MRSHL
|212,70
|1.366.525
|% -3,32
|
|DGATE
|10,93
|7.040.385
|% -2,76
|
|THYAO
|28,38
|1.360.372.564
|% 1,65
|
|EREGL
|33,54
|1.257.023.567
|% 5,37
|
|KRDMD
|15,24
|1.062.900.016
|% 1,20
|
|SISE
|14,25
|415.516.732
|% 1,06
|
|ASELS
|24,42
|342.482.049
|% 1,08
|
|ODAS
|1,66
|164.289.407
|% 2,47
|
|KRDMD
|15,24
|1.062.900.016
|% 1,20
|
|YKBNK
|4,02
|212.811.886
|% 0,50
|
|THYAO
|28,38
|1.360.372.564
|% 1,65
|
|EKGYO
|2,34
|109.132.563
|% 0,00
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8174
|14,8249
|% -0,01
|
|Euro
|16,2967
|16,3094
|% -0,18
|
|Sterlin
|19,4219
|19,5193
|% -0,24
|
|Frank
|15,7700
|15,8650
|% -0,29
|
|Riyal
|3,9394
|3,9591
|% -0,04
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|-8,50
|
|Altın Gr.
|921
|921
|-1,95
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.207
|57,00
|
|Tam
|6.083
|6.237
|56,16
|
|Yarım
|2.940
|3.017
|27,16
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|13,58
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,14
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,02
|12,03
|0,01
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,63
|
Seans Raporu
11:10
daha fazla
-
11:25XU100
Endeks 2, 167 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 35 altında . İşlem hacmi 9, 420.00 milyon TL de
-
11:25TOASO
Yüzde -4.54 oranında düşüşle 76.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 790, 022 adet işlem
-
11:24PENTA
Yüzde -6.63 oranında düşüşle 391.40 lira fiyatla işlem gören hissede 92, 722 adet işlem
-
11:23ISDMR
Yüzde -6.30 oranında düşüşle 27.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 472, 162 adet işlem
-
11:22TOASO
Yüzde -4.72 oranında düşüşle 76.65 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 760, 745 adet işlem