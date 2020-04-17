***AVTUR* *MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
17.04.2020 18:58
***AVTUR******MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
17.04.2020 tarihinde Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.(AVTUR) payları ile ilgili olarak 1,80-1,81-TL fiyat aralığından 224.351-TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş sermayesindeki paylarımız 17.04.2020 tarihi itibariyle % 2,22 olmuştur.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
17/04/2020 224.351 0 224.351 775.649 1.000.000 % 1,72 % 1,72 % 2,22 % 2,22
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839115
BIST
18:0598.180
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 1.930,73
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
18:056,9442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
18:057,5489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0156
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5587
En Düşük
7,4073
18:05376,48
En Yüksek
|Değişim
|: -1,90%
|| -7,29
|Açılış
|: 376,48
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.957.654
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|374.625
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|351.000
|% 10,00
|
|SUMAS
|8,91
|48.667
|% 10,00
|
|RTALB
|10,46
|23.544.187
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,41
|13.207.452
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|250.627
|% -9,97
|
|YONGA
|10,40
|63.468
|% -8,37
|
|IDGYO
|3,30
|10.412.082
|% -8,33
|
|PNSUT
|14,62
|91.061.447
|% -7,17
|
|PGSUS
|51,90
|1.660.600.033
|% 3,97
|
|GARAN
|8,39
|1.031.990.149
|% 1,70
|
|THYAO
|10,52
|908.410.021
|% 3,54
|
|ASELS
|27,12
|833.094.111
|% 1,73
|
|AKBNK
|5,79
|638.667.762
|% 2,48
|
|KARSN
|1,46
|278.684.274
|% 5,80
|
|YKBNK
|2,01
|326.389.136
|% 3,08
|
|IHLAS
|0,65
|87.957.076
|% -2,99
|
|GARAN
|8,39
|1.031.990.149
|% 1,70
|
|IHLGM
|1,05
|121.871.294
|% -1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6381
|8,6815
|% 0,15
|
|Frank
|7,1450
|7,1881
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8414
|1,8507
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.684
|1.685
|-33,51
|
|Altın Gr.
|376
|376
|-7,29
|
|Cumhuriyet
|2.417
|2.476
|-47,50
|
|Tam
|2.488
|2.551
|-45,10
|
|Yarım
|1.209
|1.240
|-23,80
|
|Çeyrek
|606
|620
|-11,80
|
|Gümüş.Ons
|15,11
|15,16
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,09
|
|B. Petrol
|28,27
|28,27
|0,45
|