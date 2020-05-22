***AVTUR* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
22.05.2020 19:42
***AVTUR******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [AVTUR]
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
21.05.2020-22.05.2020 Tarihleri arasında Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş (AVTUR) payları ile ilgili olarak 2,34-2,40 TL fiyat aralığından 453.282 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş (AVTUR) sermayesindeki paylarımız 22.05.2020 tarihi itibariyle % 1,01 olmuştur.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
21/05/2020 253.282 0 253.282 0 253.282 % 0 % 0 % 0,56 % 0,56
22/05/2020 200.000 0 200.000 253.282 453.282 % 0,56 % 0,56 % 1,01 % 1,01
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846747
BIST
18:05103.024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 375,41
|Açılış
|: 102.454
|
|Önceki Kapanış
|: 102.649
|
103.307
En Düşük
102.014
18:056,8157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0284
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8186
En Düşük
6,7746
18:057,4246
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0139
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4501
En Düşük
7,4024
18:05380,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 3,34
|Açılış
|: 380,53
|
|Önceki Kapanış
|: 377,19
|
381,00
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|BURCE
|8,36
|8.590.738
|% 10,00
|
|ISGSY
|6,71
|6.768.540
|% 10,00
|
|PNSUT
|19,14
|127.592.510
|% 10,00
|
|CMENT
|39,10
|6.870.943
|% 9,96
|
|YAPRK
|11,15
|28.132.858
|% 9,96
|
|TACTR
|6,49
|1.271.547
|% -9,99
|
|EKIZ
|11,10
|2.683.791
|% -9,98
|
|TKURU
|18,78
|1.218.280
|% -9,97
|
|GLRYH
|14,48
|12.151.179
|% -9,95
|
|RTALB
|31,12
|37.383.285
|% -9,95
|
|TUPRS
|80,15
|632.296.597
|% 1,33
|
|THYAO
|11,21
|587.919.729
|% 0,81
|
|ASELS
|29,28
|579.168.126
|% -0,95
|
|ECILC
|5,70
|531.285.930
|% 2,89
|
|AVOD
|3,43
|525.896.658
|% 9,94
|
|AVOD
|3,43
|525.896.658
|% 9,94
|
|KARSN
|1,81
|195.285.515
|% 2,26
|
|GUSGR
|3,28
|344.701.999
|% 0,61
|
|ECILC
|5,70
|531.285.930
|% 2,89
|
|EKGYO
|1,36
|113.313.601
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2718
|8,3133
|% -0,06
|
|Frank
|6,9810
|7,0231
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8083
|1,8174
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|8,10
|
|Altın Gr.
|380
|380
|3,25
|
|Cumhuriyet
|2.461
|2.497
|23,00
|
|Tam
|2.534
|2.562
|23,60
|
|Yarım
|1.236
|1.253
|11,60
|
|Çeyrek
|618
|626
|5,70
|
|Gümüş.Ons
|17,17
|17,21
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,76
|3,77
|0,03
|
|B. Petrol
|34,81
|34,81
|-1,26
|