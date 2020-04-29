***AVTUR* *VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
29.04.2020 20:29
***AVTUR******VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
29.04.2020 tarihinde AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,17 - 2,20 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı Alış işlemi ve 176.106 TL toplam nominal tutarlı Satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş. sermayesindeki paylarımız 29.04.2020 tarihi itibariyle %2,94 olmuştur. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
29/04/2020 0 176.106 -176.106 1.500.000 1.323.894 % 3,33 % 3,33 % 2,94 % 2,94
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841273
BIST
18:05101.595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 887,85
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.743
En Düşük
100.579
18:056,9555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0307
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9936
En Düşük
6,9453
18:057,5569
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6008
En Düşük
7,5377
18:05380,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -3,50
|Açılış
|: 380,42
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
379,88
BIST En Aktif Hisseler
|AVOD
|2,75
|165.898.202
|% 10,00
|
|GLRYH
|9,46
|6.793.094
|% 10,00
|
|ADESE
|1,54
|134.419.144
|% 10,00
|
|ARSAN
|4,29
|12.370.364
|% 10,00
|
|KFEIN
|18,04
|180.139.256
|% 10,00
|
|KRONT
|27,24
|127.136.882
|% -9,98
|
|CASA
|16,29
|232.947
|% -9,95
|
|ARDYZ
|31,00
|250.259.139
|% -9,67
|
|LKMNH
|7,12
|103.116.408
|% -8,01
|
|SODSN
|20,00
|145.373
|% -7,66
|
|MGROS
|30,30
|1.245.792.500
|% 4,48
|
|GARAN
|8,41
|792.046.440
|% 1,20
|
|PETKM
|3,60
|667.702.256
|% 2,56
|
|THYAO
|10,62
|623.597.416
|% -0,28
|
|ASELS
|27,40
|574.579.242
|% 0,15
|
|ODAS
|1,85
|410.767.256
|% 6,94
|
|PETKM
|3,60
|667.702.256
|% 2,56
|
|CEMAS
|1,11
|176.534.600
|% 4,72
|
|IHLGM
|1,08
|167.291.334
|% 2,86
|
|EKGYO
|1,26
|122.306.197
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6254
|8,6686
|% -0,33
|
|Frank
|7,0970
|7,1397
|% -0,57
|
|Riyal
|1,8447
|1,8539
|% -0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.702
|-6,91
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-3,50
|
|Cumhuriyet
|2.438
|2.496
|-19,60
|
|Tam
|2.503
|2.557
|-20,10
|
|Yarım
|1.219
|1.250
|-9,90
|
|Çeyrek
|612
|625
|-4,90
|
|Gümüş.Ons
|15,12
|15,15
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,02
|
|B. Petrol
|24,20
|24,20
|1,46
|