AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2021 11:21
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon Kurulu Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956798
BIST
11:421.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,75
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.435
En Düşük
1.426
11:428,6513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0130
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5837
11:4210,1557
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0055
|Açılış
|: 10,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,1246
11:42481,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,96
|Açılış
|: 480,79
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
477,40
BIST En Aktif Hisseler11:40
|RODRG
|17,84
|1.682.936
|% 9,99
|
|PENTA
|59,00
|15.698.069
|% 9,97
|
|UFUK
|15,12
|50.229
|% 9,96
|
|EDIP
|4,38
|52.510.770
|% 9,77
|
|SELGD
|6,14
|12.515.767
|% 9,45
|
|FADE
|9,89
|46.605.712
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.727.887
|% -9,84
|
|DYOBY
|11,45
|95.505.653
|% -9,49
|
|BASCM
|10,84
|70.590
|% -9,29
|
|MRSHL
|245,10
|2.108.199
|% -7,68
|
|SISE
|8,38
|596.042.843
|% 2,44
|
|EREGL
|19,75
|511.185.580
|% -3,75
|
|GENIL
|15,53
|463.212.748
|% 8,60
|
|GARAN
|9,11
|345.178.372
|% -0,33
|
|KOZAL
|107,70
|229.805.637
|% 1,22
|
|SISE
|8,38
|596.042.843
|% 2,44
|
|EKGYO
|1,85
|73.162.032
|% -0,54
|
|GARAN
|9,11
|345.178.372
|% -0,33
|
|YKBNK
|2,47
|87.423.161
|% 1,23
|
|GENIL
|15,53
|463.212.748
|% 8,60
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6443
|8,6472
|% 0,10
|
|Euro
|10,1533
|10,1591
|% -0,02
|
|Sterlin
|11,9519
|12,0118
|% 0,27
|
|Frank
|9,3529
|9,4092
|% 0,14
|
|Riyal
|2,2995
|2,3111
|% 0,19
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|-0,36
|
|Altın Gr.
|482
|482
|1,79
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|-36,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-38,70
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-18,72
|
|Çeyrek
|773
|791
|-9,36
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,48
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,03
|
|B. Petrol
|69,97
|69,97
|0,93
|
Seans Raporu
11:40
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11:48MAALT
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