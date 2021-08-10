AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2021 11:22
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon Kurulu Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956801
BIST
12:291.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,82
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.435
En Düşük
1.426
12:298,6447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0064
|Açılış
|: 8,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5837
12:2910,1467
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0145
|Açılış
|: 10,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,1212
12:29480,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,35
|Açılış
|: 480,54
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
477,40
BIST En Aktif Hisseler12:29
|RODRG
|17,84
|1.775.758
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|14.941.169
|% 9,98
|
|PENTA
|59,00
|15.803.797
|% 9,97
|
|UFUK
|15,12
|50.229
|% 9,96
|
|KAPLM
|27,78
|24.742.269
|% 9,80
|
|FADE
|9,89
|51.625.649
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.769.178
|% -9,84
|
|DYOBY
|11,43
|104.188.612
|% -9,64
|
|BASCM
|10,84
|70.590
|% -9,29
|
|SNGYO
|4,20
|31.339.728
|% -8,70
|
|SISE
|8,41
|755.666.544
|% 2,81
|
|EREGL
|19,74
|634.809.334
|% -3,80
|
|GENIL
|15,42
|606.056.758
|% 7,83
|
|GARAN
|9,10
|389.687.756
|% -0,44
|
|KRDMD
|7,86
|307.925.407
|% -1,38
|
|SISE
|8,41
|755.666.544
|% 2,81
|
|EKGYO
|1,85
|91.807.350
|% -0,54
|
|GARAN
|9,10
|389.687.756
|% -0,44
|
|GENIL
|15,42
|606.056.758
|% 7,83
|
|KRDMD
|7,86
|307.925.407
|% -1,38
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6412
|8,6447
|% 0,07
|
|Euro
|10,1355
|10,1467
|% -0,14
|
|Sterlin
|11,9360
|11,9959
|% 0,14
|
|Frank
|9,3413
|9,3976
|% 0,02
|
|Riyal
|2,2973
|2,3089
|% 0,09
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|-0,23
|
|Altın Gr.
|480
|480
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|-12,00
|
|Tam
|3.179
|3.259
|-11,18
|
|Yarım
|1.537
|1.577
|-5,41
|
|Çeyrek
|771
|788
|-2,71
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,49
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,00
|
|B. Petrol
|70,05
|70,05
|1,01
|
Seans Raporu
12:29
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12:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 4 artarak (% 0.11 ) 1, 266
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12:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PENTA, SELGD, UFUK, RODRG, EDIP