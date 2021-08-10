AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2021 11:33
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon Kurulu Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956815
BIST
11:201.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,06
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.435
En Düşük
1.426
11:208,6546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0163
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5837
11:2010,1583
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0029
|Açılış
|: 10,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,1246
11:20481,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,33
|Açılış
|: 481,52
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
477,40
BIST En Aktif Hisseler11:20
|GENIL
|15,73
|366.071.252
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|1.547.245
|% 9,99
|
|PENTA
|59,00
|15.678.127
|% 9,97
|
|UFUK
|15,12
|50.229
|% 9,96
|
|EDIP
|4,38
|51.964.768
|% 9,77
|
|FADE
|9,89
|46.264.042
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.708.144
|% -9,84
|
|BASCM
|10,84
|70.590
|% -9,29
|
|DYOBY
|11,50
|89.739.365
|% -9,09
|
|MRSHL
|246,60
|1.914.511
|% -7,12
|
|SISE
|8,40
|535.354.891
|% 2,69
|
|EREGL
|19,81
|445.520.636
|% -3,46
|
|GENIL
|15,73
|366.071.252
|% 10,00
|
|GARAN
|9,08
|275.843.698
|% -0,66
|
|KOZAL
|107,80
|223.766.277
|% 1,32
|
|SISE
|8,40
|535.354.891
|% 2,69
|
|EKGYO
|1,86
|72.635.512
|% 0,00
|
|GARAN
|9,08
|275.843.698
|% -0,66
|
|YKBNK
|2,46
|70.840.656
|% 0,82
|
|DOHOL
|2,72
|74.369.045
|% 1,12
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6495
|8,6546
|% 0,19
|
|Euro
|10,1536
|10,1583
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,9379
|11,9977
|% 0,15
|
|Frank
|9,3431
|9,3994
|% 0,04
|
|Riyal
|2,2964
|2,3079
|% 0,05
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|3,12
|
|Altın Gr.
|482
|482
|1,62
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|-36,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-38,70
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-18,72
|
|Çeyrek
|773
|791
|-9,36
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,52
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,02
|
|B. Petrol
|70,05
|70,05
|1,01
|
Seans Raporu
11:20
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