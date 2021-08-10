AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2021 11:20
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon Kurulu Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956794
BIST
14:281.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,68
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.439
En Düşük
1.426
14:288,6044
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0339
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5837
14:2810,1003
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0609
|Açılış
|: 10,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,0777
14:28478,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,78
|Açılış
|: 478,41
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
477,40
BIST En Aktif Hisseler14:28
|KARYE
|11,88
|93.414.128
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|1.893.716
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,00
|1.157.881
|% 9,98
|
|PENTA
|59,00
|16.536.046
|% 9,97
|
|KAPLM
|27,82
|29.733.881
|% 9,96
|
|DYOBY
|11,39
|119.742.261
|% -9,96
|
|FADE
|9,89
|52.575.771
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.878.202
|% -9,84
|
|SNGYO
|4,15
|46.583.770
|% -9,78
|
|MRSHL
|242,70
|3.353.702
|% -8,59
|
|SISE
|8,39
|907.322.655
|% 2,57
|
|EREGL
|19,80
|890.918.384
|% -3,51
|
|GENIL
|15,39
|752.210.466
|% 7,62
|
|GARAN
|9,09
|637.571.214
|% -0,55
|
|KRDMD
|7,94
|568.873.309
|% -0,38
|
|YKBNK
|2,49
|293.604.210
|% 2,05
|
|SISE
|8,39
|907.322.655
|% 2,57
|
|EKGYO
|1,87
|146.553.647
|% 0,54
|
|KRDMD
|7,94
|568.873.309
|% -0,38
|
|GARAN
|9,09
|637.571.214
|% -0,55
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6017
|8,6044
|% -0,39
|
|Euro
|10,0926
|10,1003
|% -0,60
|
|Sterlin
|11,8915
|11,9511
|% -0,24
|
|Frank
|9,2934
|9,3493
|% -0,50
|
|Riyal
|2,2873
|2,2987
|% -0,35
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-0,79
|
|Altın Gr.
|479
|479
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|3.191
|3.240
|-17,00
|
|Tam
|3.174
|3.254
|-16,80
|
|Yarım
|1.534
|1.574
|-8,13
|
|Çeyrek
|769
|787
|-4,07
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,40
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,04
|
|B. Petrol
|70,08
|70,08
|1,04
|
Seans Raporu
14:28
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14:42FMIZP
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14:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 17 artarak (% 0.47 ) 1, 545
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14:39XU100
Endeks 1, 438 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 37 üstünde . İşlem hacmi 8, 928.00 milyon TL de