AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
09.08.2022 10:53
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon Kurulu Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053377
BIST
10:532.797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,94
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.800
En Düşük
2.781
10:5317,9652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0156
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9734
En Düşük
17,9108
10:5318,3711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0729
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3717
En Düşük
18,2767
10:531.030,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,73
|Açılış
|: 1.030,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.034,02
En Düşük
1.028,45
BIST En Aktif Hisseler10:51
|KRTEK
|22,00
|36.752.480
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|40.883.635
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|37.506.981
|% 9,96
|
|ALKA
|47,24
|28.565.414
|% 9,96
|
|VKFYO
|6,45
|3.911.074
|% 9,88
|
|ASUZU
|240,60
|7.146.782
|% -9,99
|
|CANTE
|69,70
|8.894.416
|% -9,95
|
|SNGYO
|3,65
|116.335.721
|% -9,88
|
|KZBGY
|36,10
|10.427.263
|% -9,61
|
|BRKO
|1,61
|766.561
|% -9,55
|
|THYAO
|59,45
|1.429.078.368
|% 1,19
|
|SASA
|52,05
|601.314.546
|% 0,10
|
|ISCTR
|6,03
|563.541.597
|% -5,19
|
|EREGL
|28,64
|480.175.087
|% -0,21
|
|TUPRS
|279,80
|466.186.052
|% 2,30
|
|ISCTR
|6,03
|563.541.597
|% -5,19
|
|EKGYO
|3,39
|310.296.752
|% -1,45
|
|YKBNK
|5,17
|309.878.096
|% -0,58
|
|SKBNK
|2,30
|118.128.608
|% 0,44
|
|ALBRK
|1,60
|80.061.524
|% 3,23
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9564
|17,9653
|% 0,09
|
|Euro
|18,3547
|18,3635
|% 0,36
|
|Sterlin
|21,6365
|21,7450
|% 0,21
|
|Frank
|18,7527
|18,8657
|% 0,32
|
|Riyal
|4,7639
|4,7878
|% 0,18
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-4,17
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|-0,62
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.909
|6.967
|-20,00
|
|Yarım
|3.366
|3.406
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.703
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,57
|20,61
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,90
|-0,02
|
|B. Petrol
|95,85
|95,85
|-0,80
|