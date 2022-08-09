AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
09.08.2022 10:58
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon Kurulu Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053392
BIST
12:492.791
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -3,82
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.781
12:4917,9654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0158
|Açılış
|: 17,9830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,9108
12:4918,4014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1032
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,2767
12:491.033,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,55
|Açılış
|: 1.033,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.035,88
En Düşük
1.028,45
BIST En Aktif Hisseler12:49
|KRTEK
|22,00
|38.815.904
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|43.583.453
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|41.616.994
|% 9,96
|
|ALKA
|47,24
|29.657.603
|% 9,96
|
|ORCAY
|23,86
|59.701.371
|% 9,95
|
|ASUZU
|240,60
|8.958.982
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,96
|15.646.920
|% -9,96
|
|SNGYO
|3,65
|124.464.177
|% -9,88
|
|BRKO
|1,61
|766.561
|% -9,55
|
|AKSUE
|29,94
|9.497.043
|% -6,85
|
|THYAO
|58,35
|2.590.706.288
|% -0,68
|
|ISCTR
|5,96
|1.543.797.455
|% -6,29
|
|TUPRS
|281,30
|1.031.198.551
|% 2,85
|
|SASA
|51,40
|942.625.226
|% -1,15
|
|EKGYO
|3,47
|898.480.224
|% 0,87
|
|EKGYO
|3,47
|898.480.224
|% 0,87
|
|ISCTR
|5,96
|1.543.797.455
|% -6,29
|
|YKBNK
|5,23
|857.346.767
|% 0,58
|
|MOBTL
|2,00
|282.165.895
|% 6,38
|
|ALBRK
|1,60
|174.298.308
|% 3,23
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9587
|17,9654
|% 0,09
|
|Euro
|18,3928
|18,4014
|% 0,56
|
|Sterlin
|21,7109
|21,8198
|% 0,56
|
|Frank
|18,7805
|18,8936
|% 0,47
|
|Riyal
|4,7655
|4,7894
|% 0,22
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|2,66
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.034
|2,23
|
|Cumhuriyet
|6.887
|6.991
|11,00
|
|Tam
|6.920
|6.974
|-13,00
|
|Yarım
|3.372
|3.409
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.704
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,61
|20,64
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,91
|-0,02
|
|B. Petrol
|96,03
|96,03
|-0,62
|