AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
09.08.2022 11:19
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon Kurulu Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053412
BIST
11:092.802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 7,04
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.805
En Düşük
2.781
11:0917,9669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0173
|Açılış
|: 17,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,9108
11:0918,3900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0918
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,3900
En Düşük
18,2767
11:091.032,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,62
|Açılış
|: 1.032,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.034,77
En Düşük
1.028,45
BIST En Aktif Hisseler11:09
|KRTEK
|22,00
|38.201.378
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|42.202.355
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|38.483.831
|% 9,96
|
|ALKA
|47,24
|28.767.696
|% 9,96
|
|ORCAY
|23,86
|57.105.379
|% 9,95
|
|ASUZU
|240,60
|7.477.126
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,65
|118.970.583
|% -9,88
|
|BRKO
|1,61
|766.561
|% -9,55
|
|KZBGY
|36,22
|11.451.538
|% -9,31
|
|ORMA
|36,86
|167.381
|% -6,30
|
|THYAO
|59,50
|1.572.173.298
|% 1,28
|
|ISCTR
|6,08
|735.074.052
|% -4,40
|
|SASA
|52,10
|632.469.910
|% 0,19
|
|TUPRS
|279,80
|561.787.339
|% 2,30
|
|EREGL
|28,66
|512.331.769
|% -0,14
|
|ISCTR
|6,08
|735.074.052
|% -4,40
|
|EKGYO
|3,39
|339.802.744
|% -1,45
|
|YKBNK
|5,24
|469.877.036
|% 0,77
|
|ALBRK
|1,60
|111.382.505
|% 3,23
|
|SKBNK
|2,29
|126.657.882
|% 0,00
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9605
|17,9669
|% 0,10
|
|Euro
|18,3792
|18,3900
|% 0,50
|
|Sterlin
|21,6468
|21,7554
|% 0,26
|
|Frank
|18,7644
|18,8774
|% 0,39
|
|Riyal
|4,7643
|4,7882
|% 0,19
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|0,50
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|-0,50
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.910
|6.966
|-21,00
|
|Yarım
|3.367
|3.406
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.702
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,55
|20,59
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,90
|-0,02
|
|B. Petrol
|95,95
|95,95
|-0,70
|