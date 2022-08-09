AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
09.08.2022 11:15
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon Kurulu Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053404
BIST
14:142.787
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -8,04
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.781
14:1417,9499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 17,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,6441
14:1418,3582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0600
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,0560
14:141.033,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,50
|Açılış
|: 1.033,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.035,88
En Düşük
1.016,47
BIST En Aktif Hisseler14:14
|KRTEK
|22,00
|38.870.200
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|43.786.177
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|43.020.266
|% 9,96
|
|ALKA
|47,24
|30.066.607
|% 9,96
|
|ORCAY
|23,86
|61.254.275
|% 9,95
|
|ASUZU
|240,60
|11.268.020
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,65
|130.322.551
|% -9,88
|
|BRKO
|1,61
|2.598.952
|% -9,55
|
|KZBGY
|37,00
|27.607.705
|% -7,36
|
|YAYLA
|4,17
|10.393.388
|% -6,92
|
|THYAO
|58,50
|3.163.464.284
|% -0,43
|
|ISCTR
|6,01
|1.821.768.215
|% -5,50
|
|TUPRS
|279,00
|1.208.168.575
|% 2,01
|
|EKGYO
|3,50
|1.195.466.246
|% 1,74
|
|SASA
|51,20
|1.076.045.501
|% -1,54
|
|EKGYO
|3,50
|1.195.466.246
|% 1,74
|
|ISCTR
|6,01
|1.821.768.215
|% -5,50
|
|YKBNK
|5,22
|1.018.944.237
|% 0,38
|
|MOBTL
|1,99
|338.438.475
|% 5,85
|
|ALBRK
|1,61
|188.456.301
|% 3,87
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9360
|17,9499
|% 0,00
|
|Euro
|18,3452
|18,3582
|% 0,33
|
|Sterlin
|21,6605
|21,7691
|% 0,33
|
|Frank
|18,7422
|18,8551
|% 0,27
|
|Riyal
|4,7593
|4,7832
|% 0,09
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|2,31
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|2,74
|
|Cumhuriyet
|6.896
|7.000
|20,00
|
|Tam
|6.931
|6.980
|-7,00
|
|Yarım
|3.377
|3.412
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.706
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,60
|20,64
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,90
|-0,03
|
|B. Petrol
|98,11
|98,11
|1,46
|