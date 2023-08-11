AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2023 10:28
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184286
BIST
'
12:017.500
En Düşük
|Değişim
|: 0,79%
|| 58,98
|Açılış
|: 7.453
|
|Önceki Kapanış
|: 7.442
|
7.398
En Yüksek
7.542
12:0127,0479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0498
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0850
|
27,4046
En Düşük
26,9847
12:0129,7563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1200
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8500
|
30,2292
En Düşük
29,3037
12:011.668,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 6,81
|Açılış
|: 1.668,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.661,98
|
1.689,19
En Düşük
1.659,13
BIST En Aktif Hisseler12:01
|TETMT
|984,90
|9.147.751
|% 10,00
|
|SAYAS
|58,85
|145.128.636
|% 10,00
|
|RUBNS
|39,38
|149.215.112
|% 10,00
|
|AGHOL
|197,10
|354.868.776
|% 9,99
|
|RYSAS
|30,60
|38.313.298
|% 9,99
|
|YYLGD
|17,40
|112.894.258
|% -57,54
|
|CASA
|89,10
|1.227.620
|% -10,00
|
|QNBFB
|65,95
|423.399
|% -9,53
|
|INGRM
|1.144,90
|50.999.705
|% -7,69
|
|ASGYO
|16,85
|899.878.974
|% -7,62
|
|THYAO
|259,70
|3.889.632.787
|% 0,46
|
|ASTOR
|125,10
|3.702.067.570
|% 3,73
|
|AKBNK
|30,02
|2.319.840.952
|% -2,09
|
|KLSER
|72,30
|2.319.826.796
|% 1,62
|
|GARAN
|54,35
|2.187.888.190
|% -0,28
|
|SKBNK
|3,82
|702.860.050
|% 1,87
|
|EKGYO
|8,37
|1.442.354.175
|% -1,53
|
|YKBNK
|15,42
|2.084.243.562
|% -1,91
|
|ISCTR
|16,92
|1.839.550.857
|% -2,03
|
|AKBNK
|30,02
|2.319.840.952
|% -2,09
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0411
|27,0479
|% 0,18
|
|Euro
|29,7403
|29,7563
|% 0,40
|
|Sterlin
|34,2574
|34,4292
|% 0,31
|
|Frank
|30,7291
|30,9142
|% 0,09
|
|Riyal
|7,1863
|7,2223
|% 0,06
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|6,47
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.669
|6,58
|
|Cumhuriyet
|11.351
|11.522
|-31,00
|
|Tam
|11.102
|11.190
|2,00
|
|Yarım
|5.560
|5.621
|1,00
|
|Çeyrek
|2.780
|2.810
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,77
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|19,78
|19,80
|0,06
|
|B. Petrol
|86,41
|86,41
|0,01
|