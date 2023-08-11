AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2023 10:28
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184289
BIST
'
12:027.492
En Düşük
|Değişim
|: 0,68%
|| 50,75
|Açılış
|: 7.453
|
|Önceki Kapanış
|: 7.442
|
7.398
En Yüksek
7.542
12:0227,0438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0457
|Açılış
|: 86,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 86,4000
|
27,4046
En Düşük
26,9847
12:0229,7559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1196
|Açılış
|: 16,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8900
|
30,2292
En Düşük
29,3037
12:0219,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,05
|Açılış
|: 19,80
|
|Önceki Kapanış
|: 19,74
|
20,06
En Düşük
19,71
BIST En Aktif Hisseler12:00
|SAYAS
|58,85
|145.068.492
|% 10,00
|
|RUBNS
|39,38
|148.908.854
|% 10,00
|
|TETMT
|984,90
|9.104.416
|% 10,00
|
|AGHOL
|197,10
|354.817.924
|% 9,99
|
|RYSAS
|30,60
|38.236.064
|% 9,99
|
|YYLGD
|17,40
|106.736.061
|% -57,54
|
|CASA
|89,10
|1.227.620
|% -10,00
|
|QNBFB
|65,95
|423.399
|% -9,53
|
|ASGYO
|16,82
|891.376.173
|% -7,79
|
|INGRM
|1.144,90
|50.999.705
|% -7,69
|
|THYAO
|259,40
|3.851.132.738
|% 0,35
|
|ASTOR
|124,90
|3.642.801.602
|% 3,57
|
|KLSER
|72,10
|2.289.166.676
|% 1,34
|
|AKBNK
|29,90
|2.255.278.496
|% -2,48
|
|GARAN
|54,05
|2.159.941.948
|% -0,83
|
|SKBNK
|3,81
|693.055.951
|% 1,60
|
|EKGYO
|8,36
|1.419.920.282
|% -1,65
|
|YKBNK
|15,36
|2.060.885.476
|% -2,29
|
|ISCTR
|16,88
|1.818.319.208
|% -2,26
|
|AKBNK
|29,90
|2.255.278.496
|% -2,48
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0377
|27,0458
|% 0,18
|
|Euro
|29,7461
|29,7576
|% 0,41
|
|Sterlin
|34,2506
|34,4223
|% 0,28
|
|Frank
|30,7208
|30,9059
|% 0,06
|
|Riyal
|7,1860
|7,2220
|% 0,06
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|6,09
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.668
|5,90
|
|Cumhuriyet
|11.381
|11.553
|-33,00
|
|Tam
|11.102
|11.193
|5,00
|
|Yarım
|5.560
|5.622
|2,00
|
|Çeyrek
|2.780
|2.811
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,76
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|19,75
|19,77
|0,03
|
|B. Petrol
|86,30
|86,30
|-0,10
|