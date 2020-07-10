AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.07.2020 12:16
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma ödenen komisyon ve varlık alım satım bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30.788,6 % 0,00001 % 0,000483 % 49,89678
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858816
BIST
13:15114.262
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -1.531,24
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.830
13:156,8669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0058
|Açılış
|: 6,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8682
En Düşük
6,8515
13:157,7602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0110
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7659
En Düşük
7,7277
13:15398,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,97
|Açılış
|: 398,92
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,01
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|376,80
|35.936.921
|% 9,98
|
|PKENT
|276,80
|2.170.389
|% 9,97
|
|MEGAP
|4,91
|1.798.534
|% 9,84
|
|MEGAP
|4,91
|1.798.534
|% 9,84
|
|MAALT
|104,00
|13.141.450
|% 9,47
|
|LIDFA
|3,24
|13.240.718
|% -10,00
|
|TSPOR
|6,24
|4.731.486
|% -9,96
|
|UZERB
|4,56
|21.822
|% -9,88
|
|VKFYO
|5,67
|5.461.906
|% -9,86
|
|TACTR
|5,40
|276.071
|% -9,85
|
|EKGYO
|2,08
|814.789.116
|% -3,70
|
|TRKCM
|4,65
|656.688.542
|% 0,43
|
|SISE
|6,29
|631.215.304
|% -1,41
|
|GARAN
|7,81
|616.642.560
|% -1,26
|
|THYAO
|11,59
|485.557.384
|% 0,35
|
|EKGYO
|2,08
|814.789.116
|% -3,70
|
|ZOREN
|2,46
|386.450.280
|% -2,38
|
|TRKCM
|4,65
|656.688.542
|% 0,43
|
|KRDMD
|2,99
|395.333.565
|% -3,24
|
|ODAS
|2,63
|345.302.686
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6329
|8,6762
|% 0,08
|
|Frank
|7,2647
|7,3085
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8249
|1,8341
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|3,60
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,83
|
|Cumhuriyet
|2.591
|2.613
|8,00
|
|Tam
|2.667
|2.681
|8,30
|
|Yarım
|1.296
|1.311
|4,00
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,78
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|4,13
|4,14
|0,02
|
|B. Petrol
|41,54
|41,54
|-0,81
|