AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.10.2020 16:11
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 626,14 % 0,042 % 0,001337 % 3,183134
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 47.906,01 % 0,0315 % 0,102287 % 324,721019
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5.597,47 % 0,002828 % 0,011951 % 422,665505
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879154
BIST
16:071.153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,15
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
16:077,8697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0719
|Açılış
|: 7,8730
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8873
En Düşük
7,7815
16:079,2704
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1183
|Açılış
|: 9,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2831
En Düşük
9,1278
16:07477,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 7,01
|Açılış
|: 477,82
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler16:05
|YGYO
|1,10
|184.137.333
|% 10,00
|
|DAGHL
|9,24
|8.398.520
|% 10,00
|
|VKING
|6,71
|4.332.683
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|2.367.239
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|971.802
|% 10,00
|
|TKURU
|611,30
|1.839.402
|% -10,00
|
|MERIT
|81,00
|648.306
|% -10,00
|
|MRSHL
|382,50
|2.837.451
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|480.767
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|989.694
|% -9,95
|
|GARAN
|6,99
|1.371.678.324
|% -1,69
|
|ODAS
|3,36
|1.197.844.491
|% 2,75
|
|ASELS
|18,57
|810.810.033
|% 0,16
|
|SISE
|6,79
|653.981.505
|% -0,88
|
|PETKM
|4,36
|583.296.467
|% 1,40
|
|ODAS
|3,36
|1.197.844.491
|% 2,75
|
|GARAN
|6,99
|1.371.678.324
|% -1,69
|
|YGYO
|1,10
|184.137.333
|% 10,00
|
|ZOREN
|2,72
|455.981.801
|% 2,26
|
|CEMAS
|1,92
|308.053.341
|% 4,35
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8648
|7,8709
|% 0,94
|
|Euro
|9,2612
|9,2718
|% 1,31
|
|Sterlin
|10,1137
|10,1644
|% 1,07
|
|Frank
|8,5525
|8,6040
|% 1,10
|
|Riyal
|2,0914
|2,1019
|% 0,93
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|10,94
|
|Altın Gr.
|479
|479
|7,84
|
|Cumhuriyet
|3.164
|3.212
|0,00
|
|Tam
|3.153
|3.231
|5,50
|
|Yarım
|1.524
|1.563
|2,66
|
|Çeyrek
|764
|782
|1,33
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,69
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,24
|
|B. Petrol
|42,10
|42,10
|-0,55
|
Seans Raporu
16:05
daha fazla
-
16:16XU100
Endeks 1, 153 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 1 altında . İşlem hacmi 12, 687.00 milyon TL de
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16:16IZTAR
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 8.19 lira fiyatla işlem gören hissede 608, 510 adet işlem
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16:13CMBTN
Yüzde -6.18 oranında düşüşle 135.10 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 722 adet işlem
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16:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 24 kaybederek (% -0.31 ) 1, 051
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16:11
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORMA, UZERB, TSGYO, PRKAB, COSMO, BALAT, VANGD, YYAPI, AVHOL, EGCYO