AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.10.2020 16:15
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım B/879186
BIST
16:351.154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,41
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
16:357,8600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0622
|Açılış
|: 7,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8873
En Düşük
7,7815
16:359,2526
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1005
|Açılış
|: 9,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2831
En Düşük
9,1278
16:35477,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 6,72
|Açılış
|: 477,54
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler16:35
|VKING
|6,71
|4.341.547
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,50
|52.620.646
|% 10,00
|
|YGYO
|1,10
|184.309.452
|% 10,00
|
|DAGHL
|9,24
|8.424.807
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|971.802
|% 10,00
|
|TKURU
|611,30
|1.853.462
|% -10,00
|
|MERIT
|81,00
|648.306
|% -10,00
|
|MRSHL
|382,50
|2.837.451
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|480.767
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|989.694
|% -9,95
|
|GARAN
|7,00
|1.390.628.120
|% -1,55
|
|ODAS
|3,37
|1.205.390.719
|% 3,06
|
|ASELS
|18,56
|823.142.473
|% 0,11
|
|SISE
|6,79
|779.679.497
|% -0,88
|
|PETKM
|4,35
|608.568.172
|% 1,16
|
|ODAS
|3,37
|1.205.390.719
|% 3,06
|
|GARAN
|7,00
|1.390.628.120
|% -1,55
|
|YGYO
|1,10
|184.309.452
|% 10,00
|
|ZOREN
|2,72
|467.859.861
|% 2,26
|
|CEMAS
|1,91
|319.908.261
|% 3,80
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8561
|7,8600
|% 0,80
|
|Euro
|9,2467
|9,2526
|% 1,10
|
|Sterlin
|10,1029
|10,1535
|% 0,96
|
|Frank
|8,5519
|8,6034
|% 1,09
|
|Riyal
|2,0911
|2,1015
|% 0,91
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|7,43
|
|Altın Gr.
|477
|477
|6,57
|
|Cumhuriyet
|3.167
|3.215
|3,00
|
|Tam
|3.143
|3.221
|-4,86
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|-2,35
|
|Çeyrek
|762
|779
|-1,18
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,70
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,23
|
|B. Petrol
|41,91
|41,91
|-0,74
|
Seans Raporu
16:35
daha fazla
-
16:47ARMDA
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 61.40 lira fiyatla işlem gören hissede 126, 367 adet işlem
-
16:43ACSEL
Yüzde -4.92 oranında düşüşle 20.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 254, 879 adet işlem
-
16:42KSTUR
Yüzde -9.95 oranında düşüşle 159.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 018 adet işlem
-
16:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 38 kaybederek (% -0.23 ) 1, 052
-
16:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAYLA, LUKSK, MERKO, DYOBY, EGCYO, BASCM, DENCM, FORMT, AKYHO, OLMIP