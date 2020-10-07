AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.10.2020 16:05
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 156,82 % 0,001058 % 0,000808 % 76,310526
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879149
BIST
16:431.154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,15
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
16:437,8608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0630
|Açılış
|: 7,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8873
En Düşük
7,7815
16:439,2487
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0966
|Açılış
|: 9,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2831
En Düşük
9,1278
16:43477,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 6,51
|Açılış
|: 477,32
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler16:41
|YGYO
|1,10
|184.309.474
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,50
|52.672.340
|% 10,00
|
|VKING
|6,71
|4.341.547
|% 10,00
|
|DAGHL
|9,24
|8.424.807
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|2.367.239
|% 10,00
|
|TKURU
|611,30
|1.854.073
|% -10,00
|
|MERIT
|81,00
|648.306
|% -10,00
|
|MRSHL
|382,50
|2.837.451
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|480.767
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|989.694
|% -9,95
|
|GARAN
|7,02
|1.403.842.863
|% -1,27
|
|ODAS
|3,36
|1.207.583.208
|% 2,75
|
|ASELS
|18,58
|829.817.585
|% 0,22
|
|SISE
|6,79
|792.795.280
|% -0,88
|
|PETKM
|4,36
|616.115.748
|% 1,40
|
|ODAS
|3,36
|1.207.583.208
|% 2,75
|
|GARAN
|7,02
|1.403.842.863
|% -1,27
|
|YGYO
|1,10
|184.309.474
|% 10,00
|
|ZOREN
|2,72
|469.305.626
|% 2,26
|
|CEMAS
|1,92
|320.260.213
|% 4,35
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8501
|7,8568
|% 0,76
|
|Euro
|9,2411
|9,2475
|% 1,04
|
|Sterlin
|10,0986
|10,1493
|% 0,92
|
|Frank
|8,5474
|8,5989
|% 1,04
|
|Riyal
|2,0904
|2,1009
|% 0,88
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|7,43
|
|Altın Gr.
|477
|477
|6,57
|
|Cumhuriyet
|3.167
|3.215
|3,00
|
|Tam
|3.143
|3.221
|-4,86
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|-2,35
|
|Çeyrek
|762
|779
|-1,18
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,70
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,23
|
|B. Petrol
|41,91
|41,91
|-0,74
|
Seans Raporu
16:41
daha fazla
-
16:53PEKGY
Yüzde 9.68 oranında artışla 2.72 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 867, 214 adet işlem
-
16:52MSGYO
Yüzde 5.35 oranında artışla 3.94 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 799, 464 adet işlem
-
16:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 04 kaybederek (% -0.24 ) 1, 283
-
16:51XU100
Endeks 1, 154 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 03 üstünde . İşlem hacmi 13, 559.00 milyon TL de
-
16:51ERSU
Yüzde 4.55 oranında artışla 5.28 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 326, 691 adet işlem