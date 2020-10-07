AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.10.2020 16:16
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 278,96 % 0,024491 % 0,088418 % 361,021715
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 0,24 % 0,001103 % 0,000077 % 6,93877
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879187
BIST
11:421.147
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -5,54
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
11:427,9374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0556
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
11:429,3476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0712
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
11:42482,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 4,10
|Açılış
|: 482,66
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
483,09
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler11:42
|DYOBY
|13,20
|37.732.640
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|18.180.427
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|2.335.044
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|1.771.665
|% 10,00
|
|DENGE
|5,61
|1.339.264
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|421.453
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|283.427
|% -10,00
|
|KSTUR
|143,40
|296.408
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,51
|403.678
|% -9,77
|
|CRFSA
|24,12
|23.605.841
|% -8,98
|
|SISE
|6,76
|684.197.012
|% 1,05
|
|ASELS
|18,11
|513.568.580
|% -2,42
|
|TKNSA
|9,17
|358.427.257
|% -5,85
|
|GARAN
|6,98
|340.281.734
|% -0,43
|
|ODAS
|3,23
|282.135.527
|% 0,00
|
|SISE
|6,76
|684.197.012
|% 1,05
|
|YGYO
|1,15
|114.011.038
|% 4,55
|
|ODAS
|3,23
|282.135.527
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,68
|133.798.016
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,72
|166.544.146
|% 0,37
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9303
|7,9374
|% 0,71
|
|Euro
|9,3353
|9,3476
|% 0,77
|
|Sterlin
|10,2585
|10,3099
|% 1,01
|
|Frank
|8,6153
|8,6672
|% 0,63
|
|Riyal
|2,1096
|2,1202
|% 0,67
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|5,55
|
|Altın Gr.
|482
|482
|3,80
|
|Cumhuriyet
|3.195
|3.243
|41,00
|
|Tam
|3.177
|3.256
|35,69
|
|Yarım
|1.535
|1.575
|17,26
|
|Çeyrek
|770
|787
|8,63
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,03
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,09
|
|B. Petrol
|42,40
|42,40
|0,41
|
Seans Raporu
11:42
daha fazla
-
11:54TKNSA
Yüzde -5.13 oranında düşüşle 9.24 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 939, 188 adet işlem
-
11:53OSTIM
Yüzde -3.43 oranında düşüşle 3.66 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 143, 396 adet işlem
-
11:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 76 kaybederek (% -0.37 ) 1, 277
-
11:52
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, SISE
-
11:52XU100
Endeks 1, 148 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 36 altında . İşlem hacmi 6, 282.00 milyon TL de