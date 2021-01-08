AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
08.01.2021 12:29
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgilerini
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.781,39 % 0,001237 % 0,023917 % 1.933,976666
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898214
BIST
12:351.528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,54
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.534
En Düşük
1.520
12:357,3794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0313
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
12:359,0279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0053
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
12:35449,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -2,79
|Açılış
|: 449,22
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
445,61
BIST En Aktif Hisseler12:35
|INVEO
|58,30
|50.471.484
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|93.174.729
|% 10,00
|
|NETAS
|29,50
|42.046.586
|% 9,99
|
|DENGE
|7,82
|2.461.572
|% 9,99
|
|UZERB
|73,20
|315.053
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|258.153
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|95.799
|% -9,90
|
|UMPAS
|3,33
|302.824
|% -9,76
|
|DIRIT
|4,45
|2.343.748
|% -8,44
|
|JANTS
|461,70
|291.571.115
|% -4,88
|
|EKGYO
|2,51
|1.226.554.105
|% -3,46
|
|SISE
|7,45
|947.059.468
|% 0,95
|
|THYAO
|12,89
|889.655.568
|% 1,66
|
|OTKAR
|417,80
|746.445.283
|% -3,04
|
|KRDMD
|6,20
|655.370.576
|% 4,55
|
|EKGYO
|2,51
|1.226.554.105
|% -3,46
|
|SISE
|7,45
|947.059.468
|% 0,95
|
|PETKM
|5,25
|616.449.950
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,20
|655.370.576
|% 4,55
|
|YGYO
|1,89
|199.854.494
|% 3,85
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3758
|7,3794
|% 0,43
|
|Euro
|9,0213
|9,0279
|% 0,06
|
|Sterlin
|10,0162
|10,0664
|% 0,82
|
|Frank
|8,3026
|8,3526
|% 0,48
|
|Riyal
|1,9646
|1,9744
|% 0,64
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|-23,91
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-2,81
|
|Cumhuriyet
|2.974
|3.019
|-20,00
|
|Tam
|2.962
|3.036
|-20,35
|
|Yarım
|1.431
|1.469
|-9,84
|
|Çeyrek
|718
|734
|-4,92
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,51
|-0,69
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,13
|
|B. Petrol
|54,77
|54,77
|0,39
|