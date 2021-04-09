AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
09.04.2021 14:39
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı kurumlara ödenen komisyon raporu
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 124,92 % 0,041837 % 0,018015 % 43,059
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 11 % 0,002834 % 0,001586 % 55,97191
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926117
BIST
14:401.392
En Yüksek
|Değişim
|: -1,74%
|| -24,60
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.387
14:408,1574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0249
|Açılış
|: 8,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1726
En Düşük
8,1219
14:409,7118
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0049
|Açılış
|: 9,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
14:40458,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,25
|Açılış
|: 458,00
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
456,03
BIST En Aktif Hisseler14:40
|TUREX
|14,52
|257.991
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|NTGAZ
|16,53
|42.130.920
|% 9,98
|
|MTRKS
|40,98
|486.105
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|135.248.505
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|19.993.955
|% -9,95
|
|ADESE
|2,93
|162.539.577
|% -9,85
|
|MRGYO
|2,39
|14.198.994
|% -9,81
|
|EREGL
|16,13
|770.627.227
|% 1,83
|
|KRDMD
|7,27
|677.272.634
|% -2,15
|
|BJKAS
|10,71
|648.375.510
|% 5,31
|
|JANTS
|841,00
|467.443.313
|% -1,06
|
|GARAN
|6,67
|456.354.591
|% -1,33
|
|EKGYO
|1,88
|287.427.130
|% -2,59
|
|TSKB
|1,35
|201.363.751
|% -4,26
|
|DOHOL
|3,22
|375.298.395
|% -4,17
|
|YKBNK
|2,12
|212.357.206
|% -2,75
|
|ITTFH
|2,82
|265.213.776
|% 6,82
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1510
|8,1574
|% 0,31
|
|Euro
|9,7050
|9,7118
|% -0,05
|
|Sterlin
|11,1541
|11,2100
|% 0,12
|
|Frank
|8,7760
|8,8289
|% 0,09
|
|Riyal
|2,1673
|2,1781
|% 0,21
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|-8,09
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-2,02
|
|Cumhuriyet
|3.020
|3.066
|-24,00
|
|Tam
|3.008
|3.084
|-23,33
|
|Yarım
|1.454
|1.492
|-11,28
|
|Çeyrek
|729
|746
|-5,64
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,30
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,61
|-0,05
|
|B. Petrol
|63,11
|63,11
|-0,09
|