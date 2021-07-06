AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.07.2021 09:10
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurumlara Ödenen Komisyon Raporu
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5.149,51 % 0,042 % 0,002582 % 6,147588
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 333,16 % 0,001222 % 0,000167 % 13,667849
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946668
BIST
10:021.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,75
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.397
En Düşük
1.395
10:028,6551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0093
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,6725
En Düşük
8,6270
10:0210,2930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3201
En Düşük
10,2625
10:02502,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 3,03
|Açılış
|: 502,30
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
503,33
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler10:02
|EUKYO
|7,30
|95.732
|% 11,49
|
|EDATA
|7,26
|2.770.089
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|2.875.654
|% 10,00
|
|TKURU
|239,00
|4.466.432
|% 9,94
|
|VAKFN
|12,64
|3.741.718
|% 7,39
|
|NIBAS
|11,72
|338.755
|% -9,78
|
|KSTUR
|248,00
|44.392
|% -7,15
|
|DIRIT
|3,52
|39.878
|% -6,13
|
|SUMAS
|61,10
|18.330
|% -4,53
|
|TACTR
|30,02
|129.776
|% -4,46
|
|CANTE
|9,55
|51.291.268
|% 0,00
|
|THYAO
|14,13
|11.019.719
|% 0,07
|
|YKBNK
|2,24
|6.917.122
|% 0,45
|
|GARAN
|8,62
|5.215.497
|% -0,23
|
|SISE
|7,77
|5.003.981
|% 0,26
|
|IHLAS
|0,58
|3.087.440
|% 0,00
|
|CANTE
|9,55
|51.291.268
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,24
|6.917.122
|% 0,45
|
|TSKB
|1,29
|2.285.720
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,90
|2.724.689
|% 0,00
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6523
|8,6551
|% -0,11
|
|Euro
|10,2884
|10,2930
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,9822
|12,0423
|% 0,15
|
|Frank
|9,3610
|9,4174
|% 0,03
|
|Riyal
|2,2992
|2,3107
|% -0,21
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|13,68
|
|Altın Gr.
|502
|502
|2,84
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|3,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|5,52
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|2,67
|
|Çeyrek
|797
|815
|1,33
|
|Gümüş.Ons
|26,60
|26,64
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,40
|7,41
|0,02
|
|B. Petrol
|77,38
|77,38
|0,22
|
Seans Raporu
10:02
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10:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 37 artarak (% 0.09 ) 1, 503
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10:14
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, EDATA, SELVA
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10:14
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR