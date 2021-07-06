AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.07.2021 09:12
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurumlara Ödenen Komisyon Raporu
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 18.148,48 % 0,006105 % 0,015747 % 257,950812
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 3.660,48 % 0,00106 % 0,003176 % 299,665412
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946670
BIST
18:051.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
0
En Düşük
0
18:058,6497
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0147
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,6725
En Düşük
8,6270
18:0510,2916
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0013
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3201
En Düşük
10,2625
18:05501,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,48
|Açılış
|: 501,83
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
503,33
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EDATA
|6,60
|1.808.176
|% 0,00
|
|EDATA
|6,60
|1.808.176
|% 0,00
|
|EDATA
|6,60
|1.808.176
|% 0,00
|
|EDATA
|6,60
|1.808.176
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6476
|8,6497
|% -0,17
|
|Euro
|10,2842
|10,2916
|% -0,01
|
|Sterlin
|11,9708
|12,0308
|% 0,05
|
|Frank
|9,3574
|9,4138
|% -0,01
|
|Riyal
|2,2983
|2,3099
|% -0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|14,02
|
|Altın Gr.
|502
|502
|3,19
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|3,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|5,52
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|2,67
|
|Çeyrek
|797
|815
|1,33
|
|Gümüş.Ons
|26,60
|26,64
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,41
|7,42
|0,03
|
|B. Petrol
|77,42
|77,42
|0,26
|