AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

BIST En Aktif Hisseler18:05
|EDATA
|6,60
|1.808.176
|% 0,00
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|8,6369
|8,6391
|% -0,29
|Euro
|10,2736
|10,2800
|% -0,13
|Sterlin
|11,9916
|12,0518
|% 0,23
|Frank
|9,3738
|9,4302
|% 0,16
|Riyal
|2,3009
|2,3124
|% -0,14
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|13,66
|Altın Gr.
|503
|503
|3,49
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|3,00
|Tam
|3.288
|3.371
|5,52
|Yarım
|1.589
|1.631
|2,67
|Çeyrek
|797
|815
|1,33
|Gümüş.Ons
|26,63
|26,66
|0,17
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,43
|0,05
|B. Petrol
|77,47
|77,47
|0,31
Seans Raporu 18:05
- 17:59GOODY Yüzde 4.43 oranında artışla 7.07 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 208, 607 adet işlem
- 17:58XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 03 artarak (% 1.01 ) 1, 499
- 17:58XU100 Endeks 1, 391 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 03 üstünde . İşlem hacmi 10, 984.00 milyon TL de
- 17:57EGGUB Yüzde 6.16 oranında artışla 182.60 lira fiyatla işlem gören hissede 180, 133 adet işlem
- 17:56KONYA Yüzde 8.64 oranında artışla 920.20 lira fiyatla işlem gören hissede 235, 104 adet işlem