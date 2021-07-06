AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.07.2021 09:19
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 61,56 % 0,00167 % 0,001139 % 68,194119
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946673
BIST
09:551.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,08
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.395
En Düşük
1.395
09:558,6571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0073
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,6725
En Düşük
8,6270
09:5510,2953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0024
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3201
En Düşük
10,2625
09:55502,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,84
|Açılış
|: 502,11
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
503,33
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler09:55
|EUKYO
|7,30
|95.732
|% 11,49
|
|EDATA
|7,26
|2.770.089
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|2.875.654
|% 10,00
|
|TKURU
|239,00
|4.466.432
|% 9,94
|
|LOGO
|38,00
|530.632
|% 6,26
|
|NIBAS
|11,72
|338.755
|% -9,78
|
|KSTUR
|248,00
|44.392
|% -7,15
|
|DIRIT
|3,52
|39.878
|% -6,13
|
|SUMAS
|61,10
|18.330
|% -4,53
|
|TACTR
|30,02
|129.776
|% -4,46
|
|VAKBN
|3,57
|123.237.368
|% 0,00
|
|BRYAT
|303,00
|103.043.261
|% 0,00
|
|VESTL
|31,68
|61.563.375
|% 0,00
|
|CANTE
|9,55
|51.291.268
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,20
|30.803.706
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,57
|123.237.368
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,20
|30.803.706
|% 0,00
|
|VKGYO
|1,50
|28.754.995
|% 0,00
|
|USAK
|1,87
|14.344.296
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,58
|3.087.440
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6535
|8,6571
|% -0,08
|
|Euro
|10,2894
|10,2953
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,9708
|12,0308
|% 0,05
|
|Frank
|9,3574
|9,4138
|% -0,01
|
|Riyal
|2,2983
|2,3099
|% -0,25
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|14,02
|
|Altın Gr.
|502
|502
|3,19
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|3,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|5,52
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|2,67
|
|Çeyrek
|797
|815
|1,33
|
|Gümüş.Ons
|26,60
|26,64
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,41
|7,42
|0,03
|
|B. Petrol
|77,42
|77,42
|0,26
|