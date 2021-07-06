AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.07.2021 10:48
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurumlara Ödenen Komisyon Raporu
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma ÖdenIST
14:391.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,95
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.391
14:398,6731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0087
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6785
En Düşük
8,6270
14:3910,2932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2472
14:39504,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 4,92
|Açılış
|: 504,19
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
504,54
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler14:39
|GWIND
|3,74
|136.031.420
|% 10,00
|
|EDATA
|7,26
|18.976.762
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|19.148.775
|% 10,00
|
|TKURU
|239,10
|7.909.796
|% 9,98
|
|EUKYO
|7,92
|6.090.576
|% 9,96
|
|DIRIT
|3,40
|452.228
|% -9,33
|
|AYES
|17,00
|261.244
|% -8,36
|
|ISBIR
|5.500,10
|1.159.072
|% -8,24
|
|SUMAS
|58,90
|119.895
|% -7,97
|
|NIBAS
|12,15
|6.118.870
|% -6,47
|
|GARAN
|8,70
|960.778.285
|% 0,69
|
|THYAO
|14,07
|435.564.612
|% -0,35
|
|KOZAL
|111,70
|341.336.458
|% 0,27
|
|AKBNK
|5,45
|316.615.072
|% 0,18
|
|EREGL
|18,29
|315.065.878
|% 0,38
|
|GARAN
|8,70
|960.778.285
|% 0,69
|
|YKBNK
|2,24
|209.774.932
|% 0,45
|
|ODAS
|1,92
|132.069.683
|% 1,05
|
|PEKGY
|1,32
|87.879.800
|% 2,33
|
|AKBNK
|5,45
|316.615.072
|% 0,18
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6666
|8,6731
|% 0,10
|
|Euro
|10,2433
|10,2932
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,9765
|12,0365
|% 0,10
|
|Frank
|9,3591
|9,4155
|% 0,01
|
|Riyal
|2,3047
|2,3163
|% 0,03
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|16,78
|
|Altın Gr.
|504
|504
|4,52
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.380
|28,00
|
|Tam
|3.314
|3.398
|26,66
|
|Yarım
|1.602
|1.644
|12,90
|
|Çeyrek
|804
|822
|6,45
|
|Gümüş.Ons
|26,59
|26,63
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,41
|7,42
|0,03
|
|B. Petrol
|77,15
|77,15
|-0,01
|