AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.07.2021 10:51
omisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 27.182,54 % 0,001035 % 0,039111 % 3.778,992852
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946744
BIST
12:151.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,24
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.391
12:158,6741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0097
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6744
En Düşük
8,6270
12:1510,2754
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0175
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2472
12:15503,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 4,31
|Açılış
|: 503,58
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
504,53
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler12:15
|GWIND
|3,74
|135.108.703
|% 10,00
|
|EDATA
|7,26
|18.343.806
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|18.795.193
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,92
|5.847.630
|% 9,96
|
|TKURU
|239,00
|4.466.432
|% 9,94
|
|KSTUR
|248,00
|44.392
|% -7,15
|
|DIRIT
|3,52
|39.878
|% -6,13
|
|NIBAS
|12,20
|4.881.957
|% -6,08
|
|SUMAS
|61,10
|18.330
|% -4,53
|
|TACTR
|30,02
|129.776
|% -4,46
|
|GARAN
|8,71
|483.322.083
|% 0,81
|
|THYAO
|14,11
|347.228.954
|% -0,07
|
|AKBNK
|5,48
|222.146.791
|% 0,74
|
|EREGL
|18,31
|216.412.342
|% 0,49
|
|KOZAL
|111,60
|199.528.625
|% 0,18
|
|GARAN
|8,71
|483.322.083
|% 0,81
|
|YKBNK
|2,24
|120.531.782
|% 0,45
|
|PEKGY
|1,30
|63.359.367
|% 0,78
|
|TSKB
|1,29
|53.856.471
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,48
|222.146.791
|% 0,74
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6693
|8,6741
|% 0,11
|
|Euro
|10,2690
|10,2754
|% -0,17
|
|Sterlin
|11,9682
|12,0282
|% 0,03
|
|Frank
|9,3485
|9,4049
|% -0,11
|
|Riyal
|2,3039
|2,3155
|% -0,00
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|15,21
|
|Altın Gr.
|503
|503
|3,45
|
|Cumhuriyet
|3.325
|3.375
|23,00
|
|Tam
|3.308
|3.393
|21,97
|
|Yarım
|1.599
|1.641
|10,62
|
|Çeyrek
|802
|821
|5,32
|
|Gümüş.Ons
|26,64
|26,67
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,41
|7,42
|0,04
|
|B. Petrol
|77,65
|77,65
|0,49
|
Seans Raporu
12:15
daha fazla
-
12:25TUREX
Yüzde 4.69 oranında artışla 9.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 651, 057 adet işlem
-
12:24XU100
Endeks 1, 396 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 27 üstünde . İşlem hacmi 4, 460.00 milyon TL de
-
12:23OZBAL
Yüzde 4.17 oranında artışla 14.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 139, 274 adet işlem
-
12:22TUCLK
Yüzde 4.52 oranında artışla 12.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 782, 215 adet işlem
-
12:21NTGAZ
Yüzde 5.79 oranında artışla 8.04 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 307, 236 adet işlem