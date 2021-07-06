AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.07.2021 10:57
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurumlara Ödenen Komisyon Raporu
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 255,21 % 0,012345 % 0,044775 % 362,691073
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946752
BIST
10:481.391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,20
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.391
10:488,6672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0028
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,6744
En Düşük
8,6270
10:4810,2968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0039
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3201
En Düşük
10,2625
10:48502,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,47
|Açılış
|: 502,72
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
503,33
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler10:48
|EDATA
|7,26
|17.429.670
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|18.708.247
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,92
|3.944.581
|% 9,96
|
|TKURU
|239,00
|4.466.432
|% 9,94
|
|ARMDA
|54,75
|2.448.677
|% 7,88
|
|VKFYO
|7,10
|7.039.090
|% -9,09
|
|VAKFN
|10,91
|17.953.136
|% -7,31
|
|KSTUR
|248,00
|44.392
|% -7,15
|
|DIRIT
|3,52
|39.878
|% -6,13
|
|NIBAS
|12,23
|2.898.052
|% -5,85
|
|THYAO
|14,09
|246.266.516
|% -0,21
|
|GARAN
|8,62
|202.600.203
|% -0,23
|
|EREGL
|18,38
|150.778.370
|% 0,88
|
|KOZAL
|111,20
|145.094.532
|% -0,18
|
|KRDMD
|6,90
|113.253.970
|% -0,29
|
|PEKGY
|1,30
|46.570.292
|% 0,78
|
|YKBNK
|2,23
|61.932.451
|% 0,00
|
|GARAN
|8,62
|202.600.203
|% -0,23
|
|EKGYO
|1,89
|38.946.766
|% -0,53
|
|THYAO
|14,09
|246.266.516
|% -0,21
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6646
|8,6672
|% 0,03
|
|Euro
|10,2911
|10,2968
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,9724
|12,0324
|% 0,07
|
|Frank
|9,3590
|9,4154
|% 0,01
|
|Riyal
|2,2997
|2,3113
|% -0,19
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|16,11
|
|Altın Gr.
|502
|502
|3,18
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|3,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|5,52
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|2,67
|
|Çeyrek
|797
|815
|1,33
|
|Gümüş.Ons
|26,65
|26,68
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,41
|7,42
|0,03
|
|B. Petrol
|77,69
|77,69
|0,53
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Seans Raporu
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