AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.07.2021 11:00
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurumlara Ödenen Komisyon Raporu
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5.392,05 % 0,005441 % 0,009766 % 179,495112
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946757
BIST
12:041.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,29
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.391
12:048,6725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0081
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6744
En Düşük
8,6270
12:0410,2740
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0189
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2484
12:04502,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,72
|Açılış
|: 502,99
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
504,53
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler12:02
|GWIND
|3,74
|135.022.095
|% 10,00
|
|EDATA
|7,26
|18.280.491
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|18.759.790
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,92
|5.764.454
|% 9,96
|
|TKURU
|239,00
|4.466.432
|% 9,94
|
|NIBAS
|12,00
|4.652.508
|% -7,62
|
|KSTUR
|248,00
|44.392
|% -7,15
|
|DIRIT
|3,52
|39.878
|% -6,13
|
|ERBOS
|135,90
|68.658.752
|% -5,89
|
|SUMAS
|61,10
|18.330
|% -4,53
|
|GARAN
|8,71
|387.969.530
|% 0,81
|
|THYAO
|14,10
|330.268.754
|% -0,14
|
|EREGL
|18,34
|205.352.862
|% 0,66
|
|KOZAL
|111,50
|189.084.651
|% 0,09
|
|ARCLK
|33,34
|168.411.067
|% 0,85
|
|PEKGY
|1,31
|62.185.659
|% 1,55
|
|YKBNK
|2,24
|101.835.137
|% 0,45
|
|GARAN
|8,71
|387.969.530
|% 0,81
|
|TSKB
|1,29
|53.706.047
|% 0,00
|
|GWIND
|3,74
|135.022.095
|% 10,00
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6639
|8,6685
|% 0,05
|
|Euro
|10,2639
|10,2690
|% -0,23
|
|Sterlin
|11,9630
|12,0230
|% -0,01
|
|Frank
|9,3430
|9,3993
|% -0,17
|
|Riyal
|2,3022
|2,3137
|% -0,08
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|15,21
|
|Altın Gr.
|503
|503
|3,45
|
|Cumhuriyet
|3.325
|3.375
|23,00
|
|Tam
|3.308
|3.393
|21,97
|
|Yarım
|1.599
|1.641
|10,62
|
|Çeyrek
|802
|821
|5,32
|
|Gümüş.Ons
|26,64
|26,67
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,41
|7,42
|0,04
|
|B. Petrol
|77,65
|77,65
|0,49
|