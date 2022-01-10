AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.01.2022 11:47
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon Bilgisi
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 56.907,52 % 0,040702 % 0,047853 % 117,569066
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 11.508,81 % 0,001314 % 0,009678 % 736,267775
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991388
BIST
11:452.064
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 31,13
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.065
En Düşük
2.047
11:4513,8254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0190
|Açılış
|: 13,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8775
En Düşük
13,6904
11:4515,6871
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0382
|Açılış
|: 15,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
11:45797,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,08
|Açılış
|: 797,22
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,41
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler11:43
|GEDZA
|20,04
|24.347.486
|% 9,99
|
|UZERB
|56,30
|739.951
|% 9,96
|
|ETILR
|6,65
|371.097
|% 9,92
|
|INTEM
|118,60
|12.020.883
|% 9,81
|
|KRSTL
|4,12
|28.746.166
|% 8,42
|
|LIDFA
|4,44
|38.045.534
|% -6,72
|
|SUMAS
|84,25
|26.370
|% -5,34
|
|PRKAB
|59,90
|48.177.227
|% -3,39
|
|PKENT
|7.053,90
|888.844
|% -3,37
|
|ISBIR
|58,00
|133.110
|% -3,33
|
|THYAO
|26,44
|1.654.800.222
|% 6,01
|
|KRDMD
|11,84
|1.209.689.792
|% 2,07
|
|GARAN
|11,85
|950.508.047
|% 0,85
|
|EREGL
|30,92
|904.269.179
|% 0,98
|
|SISE
|15,22
|831.491.186
|% 2,42
|
|YKBNK
|3,77
|588.581.576
|% 1,62
|
|EKGYO
|2,40
|358.571.520
|% 2,56
|
|KRDMD
|11,84
|1.209.689.792
|% 2,07
|
|GARAN
|11,85
|950.508.047
|% 0,85
|
|ODAS
|1,39
|107.462.322
|% 0,00
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8060
|13,8244
|% 0,13
|
|Euro
|15,6538
|15,6811
|% -0,28
|
|Sterlin
|18,7051
|18,7989
|% -0,05
|
|Frank
|14,9432
|15,0332
|% -0,22
|
|Riyal
|3,6693
|3,6877
|% 0,07
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-0,82
|
|Altın Gr.
|798
|798
|1,12
|
|Cumhuriyet
|5.320
|5.401
|65,00
|
|Tam
|5.298
|5.432
|65,70
|
|Yarım
|2.561
|2.628
|31,79
|
|Çeyrek
|1.284
|1.314
|15,89
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,35
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,91
|9,92
|0,02
|
|B. Petrol
|82,06
|82,06
|0,31
|
Seans Raporu
11:43
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11:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 54 artarak (% 1.53 ) 2, 291
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11:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TRKCM, EKGYO
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11:58XU100
Endeks 2, 064 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 49 üstünde . İşlem hacmi 12, 191.00 milyon TL de
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11:58BURCE
Yüzde 6.73 oranında artışla 33.00 lira fiyatla işlem gören hissede 88, 279 adet işlem
-
11:57YUNSA
Yüzde 8.19 oranında artışla 14.53 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 435, 991 adet işlem