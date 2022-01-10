AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.01.2022 12:01
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon Bilgisi
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 32.319,18 % 0,002682 % 0,026012 % 970,019309
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991395
BIST
14:432.062
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 28,69
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.067
En Düşük
2.047
14:4313,8574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0510
|Açılış
|: 13,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8775
En Düşük
13,6904
14:4315,7074
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0179
|Açılış
|: 15,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
14:43801,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 3,80
|Açılış
|: 801,11
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,70
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler14:43
|INTEM
|118,80
|26.112.419
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|28.988.189
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,77
|30.129.060
|% 9,98
|
|BURCE
|34,00
|5.894.508
|% 9,96
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|LIDFA
|4,42
|53.121.270
|% -7,14
|
|SANEL
|6,49
|6.464.542
|% -4,56
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|MARKA
|3,76
|2.436.369
|% -4,08
|
|SUMAS
|85,60
|235.152
|% -3,82
|
|THYAO
|26,74
|2.935.665.614
|% 7,22
|
|GARAN
|11,84
|1.737.468.100
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,79
|1.504.200.546
|% 1,64
|
|SISE
|15,12
|1.213.986.166
|% 1,75
|
|EREGL
|30,88
|1.166.432.324
|% 0,85
|
|YKBNK
|3,76
|1.053.281.516
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,40
|587.477.918
|% 2,56
|
|GARAN
|11,84
|1.737.468.100
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,79
|1.504.200.546
|% 1,64
|
|THYAO
|26,74
|2.935.665.614
|% 7,22
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8410
|13,8574
|% 0,37
|
|Euro
|15,6725
|15,7074
|% -0,11
|
|Sterlin
|18,7297
|18,8237
|% 0,09
|
|Frank
|14,9468
|15,0368
|% -0,19
|
|Riyal
|3,6718
|3,6902
|% 0,14
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|4,77
|
|Altın Gr.
|801
|801
|3,72
|
|Cumhuriyet
|5.309
|5.389
|-12,00
|
|Tam
|5.285
|5.419
|-13,02
|
|Yarım
|2.555
|2.621
|-6,31
|
|Çeyrek
|1.281
|1.311
|-3,15
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,48
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|9,98
|10,00
|0,09
|
|B. Petrol
|81,60
|81,60
|-0,15
|
Seans Raporu
14:43
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14:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 75 artarak (% 1.50 ) 2, 290
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14:58XU100
Endeks 2, 063 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 45 üstünde . İşlem hacmi 21, 219.00 milyon TL de
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14:58OZKGY
Yüzde 8.28 oranında artışla 7.45 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 903, 527 adet işlem
-
14:58OZKGY
Yüzde 8.28 oranında artışla 7.45 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 903, 527 adet işlem
-
14:57BURVA
Yüzde 6.05 oranında artışla 26.28 lira fiyatla işlem gören hissede 562, 765 adet işlem