AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.01.2022 12:19
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon Bilgisi
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 183,3 % 0,010472 % 0,094067 % 898,306396
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991414
BIST
12:062.061
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 28,02
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.065
En Düşük
2.047
12:0613,8140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0076
|Açılış
|: 13,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8775
En Düşük
13,6904
12:0615,6822
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0431
|Açılış
|: 15,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
12:06798,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,76
|Açılış
|: 798,07
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,41
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler12:04
|INTEM
|118,80
|15.893.080
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|28.684.222
|% 9,99
|
|UZERB
|56,30
|739.951
|% 9,96
|
|ETILR
|6,65
|371.097
|% 9,92
|
|YUNSA
|14,61
|22.033.785
|% 8,79
|
|LIDFA
|4,36
|42.221.529
|% -8,40
|
|ELITE
|18,55
|121.705.295
|% -6,50
|
|SUMAS
|84,25
|26.370
|% -5,34
|
|ISBIR
|58,00
|133.110
|% -3,33
|
|ORCAY
|30,36
|3.583.911
|% -3,25
|
|THYAO
|26,34
|1.794.975.547
|% 5,61
|
|KRDMD
|11,82
|1.237.292.166
|% 1,90
|
|GARAN
|11,80
|1.060.262.784
|% 0,43
|
|EREGL
|30,86
|950.755.315
|% 0,78
|
|SISE
|15,22
|920.116.075
|% 2,42
|
|YKBNK
|3,72
|682.928.874
|% 0,27
|
|EKGYO
|2,38
|379.972.328
|% 1,71
|
|KRDMD
|11,82
|1.237.292.166
|% 1,90
|
|GARAN
|11,80
|1.060.262.784
|% 0,43
|
|ODAS
|1,38
|115.523.086
|% -0,72
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8026
|13,8180
|% 0,08
|
|Euro
|15,6639
|15,6823
|% -0,27
|
|Sterlin
|18,7188
|18,8127
|% 0,03
|
|Frank
|14,9456
|15,0356
|% -0,20
|
|Riyal
|3,6691
|3,6875
|% 0,06
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|0,20
|
|Altın Gr.
|798
|798
|0,42
|
|Cumhuriyet
|5.320
|5.401
|65,00
|
|Tam
|5.298
|5.432
|65,70
|
|Yarım
|2.561
|2.628
|31,79
|
|Çeyrek
|1.284
|1.314
|15,89
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,40
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,92
|9,94
|0,04
|
|B. Petrol
|81,87
|81,87
|0,12
|
Seans Raporu
12:04
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