AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
05.04.2022 15:19
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
01/01/2022-31/03/2022 DÖNEMİ KOMİSYON BİLGİSİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 19.991,02 % 0,004571 % 0,009972 % 218,156207
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015846
BIST
17:142.327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 15,23
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.343
En Düşük
2.313
17:1414,7256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0470
|Açılış
|: 14,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7326
En Düşük
14,6627
17:1416,1216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0065
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
17:14916,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,63
|Açılış
|: 916,19
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
920,19
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler17:12
|ULUSE
|150,70
|14.801.034
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|3.704.352
|% 9,99
|
|IDEAS
|23,14
|36.812.069
|% 9,98
|
|OLMK
|9,30
|16.248.898
|% 9,93
|
|ASUZU
|96,20
|254.966.743
|% 9,32
|
|CEOEM
|11,90
|78.079.220
|% -9,78
|
|LIDER
|18,74
|777.250.603
|% -8,59
|
|KENT
|228,10
|1.246.134
|% -7,28
|
|AYEN
|13,88
|8.999.963
|% -4,93
|
|GMTAS
|3,01
|10.934.049
|% -4,44
|
|THYAO
|34,40
|4.838.717.974
|% 2,81
|
|ASELS
|25,98
|3.107.187.635
|% 2,53
|
|KRDMD
|15,95
|2.982.887.345
|% 0,63
|
|GARAN
|12,57
|2.709.300.399
|% -0,48
|
|SISE
|16,55
|2.381.548.780
|% 1,72
|
|ODAS
|1,91
|853.580.907
|% 7,30
|
|EKGYO
|2,58
|942.443.274
|% 2,79
|
|YKBNK
|4,22
|1.221.576.913
|% 0,24
|
|GARAN
|12,57
|2.709.300.399
|% -0,48
|
|AKBNK
|7,74
|1.651.579.037
|% 0,26
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7159
|14,7278
|% 0,34
|
|Euro
|16,1137
|16,1260
|% 0,07
|
|Sterlin
|19,3003
|19,3971
|% 0,51
|
|Frank
|15,8411
|15,9366
|% 0,35
|
|Riyal
|3,9126
|3,9322
|% 0,26
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|-2,56
|
|Altın Gr.
|918
|919
|5,98
|
|Cumhuriyet
|6.089
|6.181
|54,00
|
|Tam
|6.062
|6.213
|55,57
|
|Yarım
|2.930
|3.006
|26,87
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,66
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,76
|0,16
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,27
|
Seans Raporu
17:12
daha fazla
-
17:27OLMK
Yüzde 9.93 oranında artışla 9.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 824, 176 adet işlem
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17:26SKTAS
Yüzde 7.48 oranında artışla 3.45 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 210, 256 adet işlem
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17:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 35 artarak (% 0.83 ) 2, 598
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17:25XU100
Endeks 2, 333 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 95 üstünde . İşlem hacmi 44, 216.00 milyon TL de
-
17:25ODAS
Yüzde 8.43 oranında artışla 1.93 lira fiyatla işlem gören hissede 448, 254, 521 adet işlem