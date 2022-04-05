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AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

05.04.2022 15:21
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri


AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )

Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

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Bildirim İçeriği

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

01/01/2022-31/03/2022 DÖNEMİ KOMİSYON BİLGİSİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 445,58 % 0,020394 % 0,019684 % 96,517175



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015851


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Riyal 3,9136 3,9332 % 0,29  
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Altın Ons 1.933 1.934 1,10  
Altın Gr. 914 914 1,59  
Cumhuriyet 6.053 6.144 17,00  
Tam 6.029 6.180 21,74  
Yarım 2.914 2.989 10,51  
Çeyrek 1.462 1.495 5,26  
Gümüş.Ons 24,69 24,72 0,16  
Gümüş Gr. 11,68 11,71 0,11  
B. Petrol 108 108 0,91  
Seans Raporu 15:57
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