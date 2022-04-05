AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
05.04.2022 15:21
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
01/01/2022-31/03/2022 DÖNEMİ KOMİSYON BİLGİSİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 445,58 % 0,020394 % 0,019684 % 96,517175
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015851
BIST
15:592.338
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 26,45
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.343
En Düşük
2.313
15:5914,7296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0510
|Açılış
|: 14,7130
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7305
En Düşük
14,6627
15:5916,1549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0398
|Açılış
|: 16,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
15:59915,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,35
|Açılış
|: 915,91
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
916,29
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler15:57
|ULUSE
|150,70
|14.788.074
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|3.676.606
|% 9,99
|
|IDEAS
|23,14
|36.705.463
|% 9,98
|
|OLMK
|9,30
|15.182.858
|% 9,93
|
|ACSEL
|33,64
|46.933.053
|% 8,87
|
|CEOEM
|12,19
|55.060.811
|% -7,58
|
|KENT
|228,10
|1.246.134
|% -7,28
|
|LIDER
|19,08
|693.892.363
|% -6,93
|
|GMTAS
|3,00
|10.133.247
|% -4,76
|
|KGYO
|6,03
|8.919.129
|% -4,29
|
|THYAO
|35,04
|3.969.854.352
|% 4,72
|
|ASELS
|26,16
|2.707.621.501
|% 3,24
|
|KRDMD
|15,95
|2.489.145.445
|% 0,63
|
|GARAN
|12,60
|2.394.739.224
|% -0,24
|
|SISE
|16,67
|2.170.634.762
|% 2,46
|
|ODAS
|1,90
|764.432.095
|% 6,74
|
|EKGYO
|2,57
|790.781.954
|% 2,39
|
|YKBNK
|4,25
|1.103.325.652
|% 0,95
|
|GARAN
|12,60
|2.394.739.224
|% -0,24
|
|AKBNK
|7,79
|1.464.795.266
|% 0,91
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7221
|14,7288
|% 0,34
|
|Euro
|16,1459
|16,1543
|% 0,24
|
|Sterlin
|19,2808
|19,3775
|% 0,41
|
|Frank
|15,8588
|15,9543
|% 0,46
|
|Riyal
|3,9136
|3,9332
|% 0,29
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|1,10
|
|Altın Gr.
|914
|914
|1,59
|
|Cumhuriyet
|6.053
|6.144
|17,00
|
|Tam
|6.029
|6.180
|21,74
|
|Yarım
|2.914
|2.989
|10,51
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|5,26
|
|Gümüş.Ons
|24,69
|24,72
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,71
|0,11
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,91
|
Seans Raporu
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