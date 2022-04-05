AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
05.04.2022 15:22
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
01/01/2022-31/03/2022 DÖNEMİ KOMİSYON BİLGİSİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 23,54 % 0,002436 % 0,014705 % 603,709475
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015855
BIST
15:282.339
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 27,98
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.343
En Düşük
2.313
15:2814,7264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0478
|Açılış
|: 14,7120
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7305
En Düşük
14,6627
15:2816,1505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0354
|Açılış
|: 16,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
15:28913,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,27
|Açılış
|: 913,82
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
914,49
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler15:26
|ULUSE
|150,70
|14.776.018
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|3.675.317
|% 9,99
|
|IDEAS
|23,14
|36.679.269
|% 9,98
|
|TMSN
|18,72
|141.938.458
|% 8,77
|
|ACSEL
|33,44
|44.664.814
|% 8,22
|
|KENT
|228,10
|1.246.134
|% -7,28
|
|LIDER
|19,12
|664.681.317
|% -6,73
|
|CEOEM
|12,45
|44.326.006
|% -5,61
|
|GRNYO
|2,38
|3.085.800
|% -4,80
|
|GMTAS
|3,00
|9.750.140
|% -4,76
|
|THYAO
|35,08
|3.805.469.279
|% 4,84
|
|ASELS
|26,08
|2.569.697.871
|% 2,92
|
|KRDMD
|15,98
|2.413.786.267
|% 0,82
|
|GARAN
|12,58
|2.142.839.649
|% -0,40
|
|SISE
|16,65
|2.091.797.253
|% 2,34
|
|ODAS
|1,92
|755.157.196
|% 7,87
|
|EKGYO
|2,58
|745.855.050
|% 2,79
|
|YKBNK
|4,26
|1.059.964.859
|% 1,19
|
|AKBNK
|7,79
|1.425.752.602
|% 0,91
|
|GARAN
|12,58
|2.142.839.649
|% -0,40
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7243
|14,7257
|% 0,32
|
|Euro
|16,1361
|16,1454
|% 0,19
|
|Sterlin
|19,2875
|19,3842
|% 0,44
|
|Frank
|15,8617
|15,9572
|% 0,48
|
|Riyal
|3,9135
|3,9331
|% 0,28
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|-1,06
|
|Altın Gr.
|914
|914
|1,38
|
|Cumhuriyet
|6.043
|6.134
|7,00
|
|Tam
|6.022
|6.172
|14,32
|
|Yarım
|2.911
|2.986
|6,92
|
|Çeyrek
|1.460
|1.493
|3,47
|
|Gümüş.Ons
|24,69
|24,73
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|0,10
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,20
|
Seans Raporu
15:26
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15:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 24 artarak (% 1.29 ) 2, 610
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15:40XU100
Endeks 2, 341 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 26 üstünde . İşlem hacmi 35, 538.00 milyon TL de
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15:40IZMDC
Yüzde 4.93 oranında artışla 2.34 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 216, 932 adet işlem
-
15:39THYAO
Yüzde 4.78 oranında artışla 35.06 lira fiyatla işlem gören hissede 110, 187, 811 adet işlem
-
15:38SKTAS
Yüzde 5.61 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 393, 947 adet işlem