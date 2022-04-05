AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
05.04.2022 15:27
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
01/01/2022-31/03/2022 DÖNEMİ KOMİSYON BİLGİSİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10.720,72 % 0,002509 % 0,007708 % 307,19025
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015861
BIST
16:552.333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 21,45
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.343
En Düşük
2.313
16:5514,7208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0422
|Açılış
|: 14,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7305
En Düşük
14,6627
16:5516,1496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0345
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
16:55918,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 6,25
|Açılış
|: 918,81
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
919,97
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler16:55
|ULUSE
|150,70
|14.790.485
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|3.704.266
|% 9,99
|
|IDEAS
|23,14
|36.803.577
|% 9,98
|
|OLMK
|9,30
|15.910.517
|% 9,93
|
|ACSEL
|33,92
|55.166.729
|% 9,77
|
|CEOEM
|11,98
|73.185.327
|% -9,17
|
|LIDER
|18,74
|751.309.851
|% -8,59
|
|KENT
|228,10
|1.246.134
|% -7,28
|
|GMTAS
|3,00
|10.773.026
|% -4,76
|
|KGYO
|6,02
|10.595.248
|% -4,44
|
|THYAO
|34,74
|4.350.759.550
|% 3,83
|
|ASELS
|26,10
|2.950.482.552
|% 3,00
|
|KRDMD
|15,93
|2.768.381.964
|% 0,50
|
|GARAN
|12,59
|2.611.759.343
|% -0,32
|
|SISE
|16,61
|2.323.669.459
|% 2,09
|
|ODAS
|1,92
|817.134.826
|% 7,87
|
|EKGYO
|2,57
|907.127.914
|% 2,39
|
|YKBNK
|4,25
|1.175.617.793
|% 0,95
|
|GARAN
|12,59
|2.611.759.343
|% -0,32
|
|AKBNK
|7,77
|1.579.557.140
|% 0,65
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7133
|14,7208
|% 0,29
|
|Euro
|16,1374
|16,1496
|% 0,21
|
|Sterlin
|19,3229
|19,4198
|% 0,63
|
|Frank
|15,8622
|15,9577
|% 0,48
|
|Riyal
|3,9126
|3,9322
|% 0,26
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|11,69
|
|Altın Gr.
|920
|920
|7,31
|
|Cumhuriyet
|6.089
|6.181
|54,00
|
|Tam
|6.061
|6.212
|54,57
|
|Yarım
|2.930
|3.005
|26,39
|
|Çeyrek
|1.469
|1.503
|13,20
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,94
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,79
|0,19
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,01
|
Seans Raporu
16:55
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17:10XU030
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