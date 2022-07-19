AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
19.07.2022 09:36
n Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.014,34 % 0,042 % 0,000473 % 1,126676
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046222
BIST
10:532.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 3,62
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.465
En Düşük
2.448
10:5317,5609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1285
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5643
En Düşük
17,4264
10:5318,0067
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 0,2927
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
18,0067
En Düşük
17,6727
10:53965,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,09
|Açılış
|: 965,64
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
965,86
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler10:53
|KLRHO
|12,55
|12.748.349
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.686.596
|% 9,98
|
|DESPC
|11,81
|6.470.545
|% 9,96
|
|UFUK
|84,25
|369.352
|% 9,13
|
|RTALB
|10,06
|69.999.919
|% 8,87
|
|PENTA
|403,00
|16.181.668
|% -5,40
|
|ATSYH
|46,50
|341.264
|% -5,06
|
|RODRG
|21,00
|28.371
|% -3,67
|
|CANTE
|55,20
|9.872.403
|% -3,16
|
|KZBGY
|97,40
|2.090.807
|% -2,89
|
|THYAO
|49,66
|1.102.614.779
|% -0,64
|
|EKGYO
|3,08
|608.989.042
|% 3,70
|
|SISE
|20,76
|489.267.928
|% 0,48
|
|ODAS
|3,54
|280.180.510
|% 1,43
|
|KCHOL
|34,40
|278.047.108
|% 0,29
|
|EKGYO
|3,08
|608.989.042
|% 3,70
|
|ODAS
|3,54
|280.180.510
|% 1,43
|
|YKBNK
|4,32
|154.271.522
|% -1,59
|
|SISE
|20,76
|489.267.928
|% 0,48
|
|THYAO
|49,66
|1.102.614.779
|% -0,64
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5462
|17,5609
|% 0,74
|
|Euro
|17,9920
|18,0067
|% 1,65
|
|Sterlin
|21,0024
|21,1077
|% 0,94
|
|Frank
|18,0161
|18,1246
|% 1,25
|
|Riyal
|4,6604
|4,6838
|% 0,50
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|2,66
|
|Altın Gr.
|965
|966
|6,09
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.535
|6.617
|-7,00
|
|Yarım
|3.184
|3.235
|2,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.617
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,82
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,61
|0,10
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,51
|