AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2022 13:24
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Hayır (No)
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14.10.2022
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1.204,05 % 0,003174 % 0,028717 % 509,64819
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072097
BIST
16:023.632
En Yüksek
|Değişim
|: 2,21%
|| 78,70
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.634
En Düşük
3.585
16:0218,5929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0526
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,6008
En Düşük
18,5217
16:0218,2019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0562
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
16:02993,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,92
|Açılış
|: 993,49
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
986,22
BIST En Aktif Hisseler16:00
|KONYA
|1.702,80
|147.340.212
|% 10,00
|
|PENTA
|440,00
|14.241.480
|% 10,00
|
|BTCIM
|36,62
|39.789.528
|% 9,97
|
|CONSE
|6,18
|330.819.859
|% 9,96
|
|MZHLD
|84,05
|71.136.952
|% 9,94
|
|TKFEN
|31,50
|1.038.054.320
|% -5,06
|
|COSMO
|65,80
|2.442.593
|% -5,05
|
|KZBGY
|17,59
|308.908.617
|% -4,87
|
|SILVR
|25,50
|15.191.486
|% -4,78
|
|DOKTA
|38,54
|18.952.157
|% -4,13
|
|THYAO
|89,75
|3.412.333.823
|% 1,99
|
|YKBNK
|8,77
|2.261.998.297
|% 4,78
|
|AKBNK
|13,49
|2.114.989.782
|% 3,69
|
|ISCTR
|8,52
|1.927.798.592
|% 3,65
|
|SISE
|29,36
|1.864.611.166
|% 3,23
|
|EKGYO
|4,21
|1.163.332.167
|% 0,96
|
|YKBNK
|8,77
|2.261.998.297
|% 4,78
|
|ISCTR
|8,52
|1.927.798.592
|% 3,65
|
|AKBNK
|13,49
|2.114.989.782
|% 3,69
|
|ODAS
|8,50
|916.597.644
|% 4,42
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5845
|18,5937
|% 0,29
|
|Euro
|18,2028
|18,2178
|% 0,40
|
|Sterlin
|20,8656
|20,9703
|% -0,50
|
|Frank
|18,5164
|18,6279
|% 0,30
|
|Riyal
|4,9325
|4,9573
|% 0,15
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.660
|1.661
|-5,97
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-0,58
|
|Cumhuriyet
|6.649
|6.749
|12,00
|
|Tam
|6.700
|6.760
|-30,00
|
|Yarım
|3.265
|3.301
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.650
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,76
|18,79
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,26
|-0,02
|
|B. Petrol
|93,33
|93,33
|-1,24
|
Seans Raporu
16:00
daha fazla
-
16:15EUREN
Yüzde 8.40 oranında artışla 41.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 053, 800 adet işlem
-
16:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 78, 11 artarak (% 2.01 ) 3, 962
-
16:14XU100
Endeks 3, 631 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 17 üstünde . İşlem hacmi 42, 112.00 milyon TL de
-
16:14BERA
Yüzde 7.61 oranında artışla 22.92 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 060, 963 adet işlem
-
16:13TEZOL
Yüzde 5.80 oranında artışla 16.24 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 802, 872 adet işlem