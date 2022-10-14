AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2022 13:24
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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14.10.2022
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 40.112,48 % 0,005613 % 0,028717 % 511,585158
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072096
BIST
15:113.622
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 68,76
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.634
En Düşük
3.585
15:1118,5908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0505
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,5915
En Düşük
18,5217
15:1118,0855
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0602
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
15:11989,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -4,51
|Açılış
|: 989,89
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
986,22
BIST En Aktif Hisseler15:11
|KONYA
|1.702,80
|134.761.629
|% 10,00
|
|PENTA
|440,00
|14.212.440
|% 10,00
|
|BTCIM
|36,62
|26.024.099
|% 9,97
|
|CONSE
|6,18
|330.123.125
|% 9,96
|
|MZHLD
|84,05
|68.519.266
|% 9,94
|
|COSMO
|65,80
|2.442.593
|% -5,05
|
|TKFEN
|31,54
|989.934.794
|% -4,94
|
|KZBGY
|17,74
|268.045.888
|% -4,06
|
|ETYAT
|6,85
|1.304.933
|% -4,06
|
|SILVR
|25,72
|13.674.498
|% -3,96
|
|THYAO
|89,75
|3.145.110.911
|% 1,99
|
|YKBNK
|8,73
|2.010.012.528
|% 4,30
|
|AKBNK
|13,39
|1.818.820.383
|% 2,92
|
|ISCTR
|8,48
|1.751.580.928
|% 3,16
|
|SISE
|29,32
|1.749.476.043
|% 3,09
|
|YKBNK
|8,73
|2.010.012.528
|% 4,30
|
|EKGYO
|4,19
|934.745.588
|% 0,48
|
|ISCTR
|8,48
|1.751.580.928
|% 3,16
|
|AKBNK
|13,39
|1.818.820.383
|% 2,92
|
|ODAS
|8,53
|856.938.714
|% 4,79
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5875
|18,5908
|% 0,27
|
|Euro
|18,0743
|18,0855
|% -0,33
|
|Sterlin
|20,7448
|20,8489
|% -1,07
|
|Frank
|18,4333
|18,5444
|% -0,15
|
|Riyal
|4,9334
|4,9581
|% 0,16
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.655
|-11,92
|
|Altın Gr.
|990
|990
|-4,76
|
|Cumhuriyet
|6.640
|6.740
|3,00
|
|Tam
|6.672
|6.730
|-60,00
|
|Yarım
|3.251
|3.287
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.643
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,67
|18,70
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,18
|-0,10
|
|B. Petrol
|93,03
|93,03
|-1,54
|
Seans Raporu
15:11
daha fazla
-
15:25HTTBT
Yüzde 5.11 oranında artışla 19.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 166, 397 adet işlem
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15:24XU100
Endeks 3, 623 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 95 üstünde . İşlem hacmi 36, 848.00 milyon TL de
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15:24YEOTK
Yüzde 8.42 oranında artışla 41.74 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 847, 228 adet işlem
-
15:23AZTEK
Yüzde 6.85 oranında artışla 18.41 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 036, 777 adet işlem
-
15:22PSGYO
Yüzde 7.14 oranında artışla 6.75 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 911, 030 adet işlem