AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2022 13:25
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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14.10.2022
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 11.215,73 % 0,007995 % 0,017214 % 215,324419
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072106
BIST
15:243.623
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 69,54
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.634
En Düşük
3.585
15:2418,5902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0499
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,6008
En Düşük
18,5217
15:2418,0864
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0593
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
15:24988,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -5,55
|Açılış
|: 988,85
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
986,22
BIST En Aktif Hisseler15:22
|TGSAS
|19,47
|65.286.725
|% 10,00
|
|KONYA
|1.702,80
|144.469.292
|% 10,00
|
|PENTA
|440,00
|14.213.760
|% 10,00
|
|BTCIM
|36,62
|33.372.841
|% 9,97
|
|CONSE
|6,18
|330.409.550
|% 9,96
|
|COSMO
|65,80
|2.442.593
|% -5,05
|
|TKFEN
|31,52
|1.001.846.438
|% -5,00
|
|KZBGY
|17,62
|276.204.177
|% -4,71
|
|SILVR
|25,66
|14.078.656
|% -4,18
|
|DNISI
|7,60
|31.407.102
|% -3,92
|
|THYAO
|89,85
|3.172.270.779
|% 2,10
|
|YKBNK
|8,75
|2.053.544.123
|% 4,54
|
|AKBNK
|13,39
|1.845.470.145
|% 2,92
|
|ISCTR
|8,46
|1.780.722.376
|% 2,92
|
|SISE
|29,30
|1.772.773.896
|% 3,02
|
|YKBNK
|8,75
|2.053.544.123
|% 4,54
|
|EKGYO
|4,19
|983.336.670
|% 0,48
|
|ISCTR
|8,46
|1.780.722.376
|% 2,92
|
|AKBNK
|13,39
|1.845.470.145
|% 2,92
|
|ODAS
|8,53
|866.710.273
|% 4,79
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5851
|18,5890
|% 0,26
|
|Euro
|18,0680
|18,0768
|% -0,38
|
|Sterlin
|20,7502
|20,8542
|% -1,05
|
|Frank
|18,4350
|18,5460
|% -0,14
|
|Riyal
|4,9305
|4,9553
|% 0,11
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.655
|-11,74
|
|Altın Gr.
|989
|989
|-4,94
|
|Cumhuriyet
|6.640
|6.740
|3,00
|
|Tam
|6.672
|6.730
|-60,00
|
|Yarım
|3.251
|3.287
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.643
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,71
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|-0,09
|
|B. Petrol
|93,03
|93,03
|-1,54
|
Seans Raporu
15:22
daha fazla
-
15:37PGSUS
Yüzde 6.06 oranında artışla 290.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 430, 618 adet işlem
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15:36TGSAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 19.47 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 422, 989 adet işlem
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15:35MAGEN
Yüzde 5.21 oranında artışla 17.15 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 325, 739 adet işlem
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15:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 52, 97 artarak (% 1.68 ) 3, 202
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15:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GESAN, CONSE, KONYA, PENTA, MZHLD