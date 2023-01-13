AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2023 10:49
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 446,42 % 0,001307 % 0,004071 % 311,397018
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101810
BIST
10:515.002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 31,33
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.019
En Düşük
4.926
10:5118,7871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0035
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,8070
En Düşük
18,7471
10:5120,3796
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0129
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,4273
En Düşük
20,3446
10:511.146,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,38
|Açılış
|: 1.146,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.148,89
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler10:51
|ONCSM
|37,40
|4.567.849
|% 10,00
|
|COSMO
|127,60
|3.916.810
|% 10,00
|
|ARMDA
|279,10
|18.353.075
|% 9,97
|
|TNZTP
|13,58
|5.466.398
|% 9,96
|
|SDTTR
|68,50
|297.115.117
|% 9,95
|
|ULUFA
|6,41
|3.522.712
|% -9,46
|
|ORMA
|60,20
|15.110
|% -5,05
|
|ALFAS
|239,30
|70.808.065
|% -4,28
|
|EKGYO
|8,15
|923.472.646
|% -4,23
|
|YONGA
|34,00
|40.800
|% -4,23
|
|EREGL
|40,38
|1.810.874.002
|% 2,02
|
|KRDMD
|18,64
|1.635.106.118
|% -1,38
|
|THYAO
|135,50
|1.578.313.372
|% -0,22
|
|EKGYO
|8,15
|923.472.646
|% -4,23
|
|TUPRS
|517,80
|902.348.967
|% 0,72
|
|EKGYO
|8,15
|923.472.646
|% -4,23
|
|KRDMD
|18,64
|1.635.106.118
|% -1,38
|
|YKBNK
|9,23
|680.529.089
|% 2,10
|
|EREGL
|40,38
|1.810.874.002
|% 2,02
|
|SKBNK
|2,65
|114.566.724
|% 0,38
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7823
|18,7871
|% 0,02
|
|Euro
|20,3742
|20,3796
|% -0,06
|
|Sterlin
|22,8624
|22,9770
|% -0,03
|
|Frank
|20,1737
|20,2952
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9861
|5,0111
|% 0,02
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|-1,94
|
|Altın Gr.
|1.145
|1.145
|-1,51
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.728
|7.786
|-24,00
|
|Yarım
|3.763
|3.810
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.887
|1.905
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,68
|23,73
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,29
|14,32
|-0,05
|
|B. Petrol
|83,88
|83,88
|-0,15
|
Seans Raporu
10:51
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